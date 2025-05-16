एमाले सचिवको मत अपडेट: सबैभन्दा अघि छन् महेश बस्नेत

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत भएको चुनावको मतगणना जारी छ । जारी मतगणनामा सचिव पदमा सबैभन्दा धेरै मतान्तरसहित महेश बस्नेत अगाडि छन् । उनलाई अन्य उम्मेदवारले पछ्याइरहेका छन् । बस्नेतले ७८३ मत पाइसकेका छन् ।
एमालेका दुई हजार २६३ प्रतिनिधिमध्ये ३६ जनाबाहेकले मतदान गरेका थिए ।
यस्तो छ सचिव पदका उम्मेदवारले हालसम्म प्राप्त गरेको मतपरिणाम :
महेश बस्नेत : ७८३
खगराज अधिकारी : ६८०
यमलाल कडेल : ६२६
राजन भट्टराइ : ५८१
भानुभक्त ढकाल : ५५२
गोकुल प्रसाद बास्कोटा : ५२८
पद्मा कुमारी अर्याल : ४७८
छविलाल विश्वकर्मा : ४६९
शेरधन राई : ४६७
ठाकुर प्रसाद गैरे : ४६२
रचना खड्का : ४५९
कर्णबहादुर थापा : ४४४
लाल बाबु पण्डित : ३९९
अग्नि प्रसाद खरेल : ३७७
विनोद प्रसाद ढकाल : ३५५
कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ : ३२५
इन्द्रलाल साप्कोटा : ३०९
पेम्वा लामा : २५५
पेम्वा लामा : २५५
पुर्सोतम पौडेल : २३०
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4