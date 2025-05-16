+
निर्वाचित भएपछि भृकुटीमण्डप पुगे केपी ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्षमा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली मतगणनास्थल भृकुटीमण्डप पुगेका छन् ।

२०८२ पुष ३ गते १४:५५

  • नेकपा एमालेका अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।
  • आज सम्पन्न मतगणनामा ओलीले अर्का उम्मेदवार ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेका छन्।
  • ओली मतगणनास्थल भृकुटीमण्डप पुगेका छन्।

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्षमा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओली मतगणनास्थल भृकुटीमण्डप पुगेका छन् । आज सम्पन्न मतगणनामा ओलीले अर्का उम्मेदवार ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् ।

 

एमाले महाधिवेशन केपी शर्मा ओली
