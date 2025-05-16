यी हुन् एमालेका नयाँ उपाध्यक्ष, गुरु बराल पराजित हुँदा रघुजी पन्त निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष पदको मतपरिणाम अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ १७३७ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्।
- विष्णुप्रसाद पौडेल १६७५, रामबहादुर थापा 'बादल' १५१६, गोकर्णराज विष्ट १३६८ र रघुजी पन्त १२५८ मतसहित उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
- एमालेले विधान संशोधन गरेर यसपटक ५ वटा उपाध्यक्ष पद कायम गरेको छ र गुरु बराल ११३७ मतसहित पराजित भएका छन्।
पुस ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष पदको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार उपाध्यक्षमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । उनले १७३७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनीपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले १६७५ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै रामबहादुर थापा ‘बादल’ले १५१६ मत ल्याउँदा, गोकर्णराज विष्टले १३६८ मत प्राप्त गरे । अहिलेका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुरु बराल भने पराजित भएका छन् । उनी पराजित हुँदा रघुजी पन्त भने निर्वाचित भएका छन् । बरालले ११३७ मत ल्याउँदा पन्तले १२५८ मत ल्याएका छन् ।
एमालेमा यसपटक विधान संशोधन गरेर ५ वटा उपाध्यक्ष कायम गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित उम्मेदवार
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – १७३७
विष्णुप्रसाद पौडेल – १६७५
रामबहादुर थापा बादल – १५१६
गोकर्णराज विष्ट – १३६८
रघुजी पन्त – १२५८
पराजित उम्मेदवारहरू
गुरुप्रसाद बराल – ११३७
बिन्दा पाण्डे – ९२१
परशुराममेघी गुरुङ – ४६१
अरुण नेपाल – ४३९
टकंप्रसाद कार्की – ३५८
भीमप्रसाद आचार्य – २६५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4