+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यस्तो बन्यो एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली समूहबाट बनेका उम्मेदवारहरूकै वर्चश्व देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १४:०१

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।

१९ सदस्यीय पदाधिकारीका लागि निर्वाचन भएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार, अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली समूहबाट बनेका उम्मेदवारहरूकै वर्चश्व देखिएको छ ।

अध्यक्षमा ओलीसँग ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

दुई समूह छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर उत्रिएकोमा अधिकांश ओली प्यानलकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । पोखरेल प्यानलबाट उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई र उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट मात्रै विजयी भएका छन् । सचिवमा सबै ओलीकै प्यानलका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तो बन्यो टिम :

अध्यक्ष : केपी शर्मा ओली

उपाध्यक्ष

विष्णु पौडेल

रामबहादुर थापा

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

रघुजी पन्त

गोकर्ण विष्ट

महासचिव

शंकर पोखरेल

उपमहासचिव

रघुवीर महासेठ

लेखराज भट्ट

योगेश भट्टराई

सचिव

छविलाल विश्वकर्मा

भानुभक्त ढकाल

पद्मा अर्याल

खगराज अधिकारी

यामलाल कँडेल

राजन भट्टराई

शेरधन राई

हिक्मत कार्की

महेश बस्नेत

एमाले महाधिवेश केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रभावित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई भुजुङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

प्रभावित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई भुजुङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो
सचिवमा निर्वाचित भएपछि महेश बस्नेत: अब संसद् पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकार

सचिवमा निर्वाचित भएपछि महेश बस्नेत: अब संसद् पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकार
मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारिने

मधेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय गृहमा सारिने
माओत्सेले कास्कीको ताङतिङबाट थाले ‘पेन्सन पट्टा’ को छायांकन (तस्वीर)

माओत्सेले कास्कीको ताङतिङबाट थाले ‘पेन्सन पट्टा’ को छायांकन (तस्वीर)
ओलीका राजनीतिक व्यवस्थापक पराजित

ओलीका राजनीतिक व्यवस्थापक पराजित
असन्तुष्टि बढेपछि बैतडी कांग्रेसले सोझै केन्द्रमा पठायो उम्मेदवार सिफारिस

असन्तुष्टि बढेपछि बैतडी कांग्रेसले सोझै केन्द्रमा पठायो उम्मेदवार सिफारिस

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित