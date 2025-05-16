+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महासचिव निर्वाचित भएपछि पोख्रेलले भने: प्रतिगमतविरुद्ध एमाले एक ढिक्का हुन्छ

नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोख्रेलले पार्टी प्रतिगमनविरुद्ध एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १४:०२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोख्रेलले पार्टी प्रतिगमनविरुद्ध एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताएका छन्।
  • पोख्रेलले लगातार दोस्रो कार्यकाल महासचिव बनेका छन् र उनले सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गरेका छन्।
  • मतपरिणाम अनुसार पोख्रेलले १२२८ मत पाउँदा सुरेन्द्र पाण्डेले ९९९ मत पाएका छन्।

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोख्रेलले पार्टी प्रतिगमनविरुद्ध एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताएका छन् । केहीबेरअघि अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै लगातार दोस्रो कार्यकाल महासचिव बनेका पोख्रेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

‘अहिलेको प्रतिगमनविरुद्ध एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ’ उनले भने ।

पोख्रेलले सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गरेका हुन् । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको परिणाम अनुसार पोख्रेलले १२२८ मत पाउँदा सुरेन्द्र पाण्डेले ९९९ मत पाएका छन् ।

 

शंकर पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओलीका रणनीतिकार फेरि महासचिव

ओलीका रणनीतिकार फेरि महासचिव
चुनौतीपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमा दोहोरिने निर्णय लिएँ : शंकर पोखरेल

चुनौतीपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमा दोहोरिने निर्णय लिएँ : शंकर पोखरेल
ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारी उम्मेदवार

ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारी उम्मेदवार
२३ र २४ भदौको घटनामा ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने दुष्प्रयास गरियो : शंकर पोखरेल

२३ र २४ भदौको घटनामा ओलीलाई जिम्मेवार देखाउने दुष्प्रयास गरियो : शंकर पोखरेल
‘यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, कुनै दस्तावेज प्रवेश गर्दैनन्’

‘यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, कुनै दस्तावेज प्रवेश गर्दैनन्’
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वागत गर्छौं, तर अहिले प्रतिस्पर्धाको समय होइन : शंकर पोखरेल

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वागत गर्छौं, तर अहिले प्रतिस्पर्धाको समय होइन : शंकर पोखरेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित