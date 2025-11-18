+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सचिवमा निर्वाचित भएपछि महेश बस्नेत: अब संसद् पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकार

नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव महेश बस्नेतले पार्टी नयाँ म्यान्डेटका साथ आएको बताएका छन् । आज सचिव पदमा निर्वाचित भएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले एमाले अब स्थिर सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रित हुने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १३:५२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव महेश बस्नेतले पार्टी नयाँ म्यान्डेटका साथ आएको बताएका छन्।
  • बस्नेतले एमाले अब स्थिर सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रित हुने बताए।
  • उनले संसद् पुनर्स्थापना नै एमालेको एजेन्डा भएको र सर्वपक्षीय सरकार गठनपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए।

३पुस, काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव महेश बस्नेतले पार्टी नयाँ म्यान्डेटका साथ आएको बताएका छन् । आज सचिव पदमा निर्वाचित भएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले एमाले अब स्थिर सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रित हुने बताए ।

फागुन २१ का लागि सरकारले तय गरेको निर्वाचन एमालेको प्राथिमकतामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । बस्नेतले संसद् पुनर्स्थापना नै एमालेको एजेन्डा भएको पनि बताए ।

संसद् पुनर्स्थापना भएपछि सर्वपक्षीय सरकार गठन हुने र उक्त सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा एमाले सहभागी हुने पनि बस्नेतको भनाइ छ ।

महेश बस्नेत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महेश बस्नेतलाई गोकुल बाँस्कोटाको शुभकामना: मुन्टो बटारेर हि ही गर्ने होइन

महेश बस्नेतलाई गोकुल बाँस्कोटाको शुभकामना: मुन्टो बटारेर हि ही गर्ने होइन
सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि प्यानल बन्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं : महेश बस्नेत

सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि प्यानल बन्यो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं : महेश बस्नेत
ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ

ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ
बुझ्ने जेनजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न थालिसके : महेश बस्नेत

बुझ्ने जेनजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न थालिसके : महेश बस्नेत
कुलमान, बालेन र सुदनलाई पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग

कुलमान, बालेन र सुदनलाई पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग
महेश बस्नेतको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन

महेश बस्नेतको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित