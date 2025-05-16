एपेक्स कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न, उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एपेक्स कलेजले ३ पुसमा ललितपुरस्थित द प्लाजामा वार्षिक दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ।
- शैक्षिक उत्कृष्टता प्रोत्साहनका लागि इनोभेट नेपाल ग्रुप पोस्टग्राजुएट छात्रवृत्ति स्वेता शाहलाई प्रदान गरिएको छ।
- समारोहमा टपर विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्दै छात्रवृत्तिसँगै कार्यअनुभवको अवसर पनि दिइएको छ।
३ पुस, काठमाडौं । एपेक्स कलेजले आफ्नो वार्षिक दीक्षान्त समारोह ललितपुरस्थित द प्लाजामा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । समारोहमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई औपचारिक रूपमा दीक्षित गरिएको छ ।
समारोहमा ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बैंकिङ तथा बीमा), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (यात्रा तथा पर्यटन व्यवस्थापन), ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम तथा ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन कार्यक्रमका स्नातक विद्यार्थीहरू सहभागी थिए ।
शैक्षिक उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित एपेक्स कलेजले प्रदान गर्दै आएको इनोभेट नेपाल ग्रुप पोस्टग्राजुएट छात्रवृत्ति परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।
यस वर्षको इनोभेट नेपाल ग्रुप पोस्टग्राजुएट छात्रवृत्ति एपेक्स कलेजअन्तर्गत बीबीए (बैंकिङ तथा बीमा) कार्यक्रमकी उत्कृष्ट विद्यार्थी स्वेता शाहलाई प्रदान गरिएको छ ।उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका आधारमा छनोट भएकी शाहले अब एपेक्स कलेजमै एमबीए अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछिन् ।
त्यसैगरी समारोहमा विभिन्न कार्यक्रमतर्फका टपर विद्यार्थीहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो। बीबीए कार्यक्रमकी टपर इशा कुमारी दास, बीबीए (यात्रा तथा पर्यटन व्यवस्थापन) कार्यक्रमकी टपर मिचेन तामाङ, बीबीए (बैंकिङ तथा बीमा) कार्यक्रमका टपर सुमित मानन्धर तथा बीसीआईएस कार्यक्रमकी टपर श्रुति अग्रवाललाई शैक्षिक उत्कृष्टताको कदरस्वरूप सम्मान गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिसँगै सम्बन्धित विद्यार्थीले इनोभेट नेपाल ग्रुपअन्तर्गतका संस्थामध्ये कुनै एकमा कार्यअनुभव प्राप्त गर्ने अवसरसमेत पाउनेछन् । यसले शैक्षिक ज्ञानलाई व्यवहारिक अनुभवसँग जोड्दै उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता र नेतृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समारोहको अन्त्यमा एपेक्स कलेजले दीक्षित सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै, उनीहरूको आगामी शैक्षिक तथा व्यावसायिक यात्रामा निरन्तर सफलता, जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणमा सकारात्मक योगदानको कामना व्यक्त गरेको छ ।
