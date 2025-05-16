एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश निर्वाचित

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको उपमहासचिवमा लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र योगेश भट्टराई विजयी भएका छन् ।
लेखराज भट्टले १४५२, रघुवीर महासेठले १३६८ र योगेश भट्टराई १३४८ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
भट्ट र महासेठ केपी शर्मा ओली प्यानलबाट विजयी भएका हुन् भने भट्टराई ईश्वर पोखरेलको प्यानलबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
अन्य उम्मेदवारो मत :
विष्णुप्रसाद रिमाल : १०९१
आनन्दप्रसाद पोख्रेल : ६३५
वैजनाथ चौधरी : ५१७
राजेन्द्रप्रसाद गौतम : २७०
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4