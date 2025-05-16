+
English edition
+
२ बहालवाला र ४ पूर्वमुख्यमन्त्री एमाले पदाधिकारीमा निर्वाचित

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सचिवमा निर्वाचित भएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उपाध्यक्ष, शंकर पोख्रेल महासचिव, खगराज अधिकारी र शेरधन राई सचिवमा निर्वाचित भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १४:१२
३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट पूर्व र बहालवाला गरी ६ जना मुख्यमन्त्रीहरू पदाधिकारीमा विजयी भएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो सम्पन्न मतपरिणामअनुसार दुई जना बहालवाला र चार जना पूर्वमख्यमन्त्रीहरू पदाधिकारीमा विजयी भएका छन् ।

निर्वाच्न आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेल सचिवमा निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तै कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई र गण्डकी प्रदेशका पूर्वमख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि सचिवमै विजयी भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतपरिणाममा उनी सर्वाधिक मतसहित (१७३७) पदाधिकारीमा विजयी हुने नेता बनेका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल महासचिवमा निर्वाचित भएका छन् । उनी सुरेन्द्र पाण्डेलाई पराजित गर्दै २२९ मतले पराजित गर्दै महासचिवमा दोहोरिएका हुन् ।

एक जना पूर्वमुख्यमन्त्री भने पराजित भएका छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्य उपाध्यक्षमा पराजित भएका हुन् ।

एमाले महाधिवेशन
