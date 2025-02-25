मनाङ मर्स्याङ्दी फुटसल कोर्टले ‘जेनजी सहिद स्मारक फुटसल प्रतियोगिता’ गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको सामाखुसीस्थित मनाङ मर्स्याङ्दी फुटसल कोर्टले यही पुस ४ र ५ गते जेनजी सहिद स्मारक फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ।
२०६० सालमा स्थापना भएको मनाङ फुटसल कोर्टले जेनजी सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो।
प्रतियोगिताको विजेता टोलीले १ लाख रुपैयाँ नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता टोलीलाई ५० हजार ५५५ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
आयोजनाको अनुमानित कुल खर्च ७ देखि ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतियोगितालाई सफल बनाउन प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको आयोजकले जनाएको छ।
यूकेबाट राम गुरुङ, हङकङबाट स्यामस्योन गुरुङ र प्रदीप गुरुङलगायत शुभचिन्तकहरूले आर्थिक तथा नैतिक सहयोग गरेका छन्।
प्रतियोगिताबाट खर्च कटाएर बाँकी रहने रकम सहिद परिवारको सहयोग, युवा विकास कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक कार्यमा खर्च गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ।
