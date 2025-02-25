लुम्बिनी लायन्सको ‘च्याम्पियन्स ट्रफी सेलेब्रेसन टूर’ शनिबारदेखि सुरु हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट २०२५ को विजेता टोली लुम्बिनी लायन्सले ‘च्याम्पियन्स ट्रफी सेलेब्रेसन टूर’ सुरु गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा उत्सवका साथ ट्रफी पुर्याइने जनाएको हो । टूर आउँदो शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
पुस ५ गते शनिबार बाँके-बर्दियाबाट सुरु हुने टूर दाङ, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पाबाट नवलपरासी हुँदै रुपन्देही पुगेर पुस १५ मा सकिनेछ ।
लुम्बिनीले गत शनिबार भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई हराउँदै एनपीएलको उपाधि जितेको थियो ।
