राज्यलक्ष्मी गोल्छा रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा

४ पुस, विराटनगर । विराटनगरको पुरानो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनकी सदस्य राज्यलक्ष्मी गोल्छा (राजलक्ष्मी) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सामानुपातिकतर्फको सम्भावित उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा परेकी छन् । यो जानकारी पाएपछि खुसी हुँदै उनले निर्वाचित भएमा देशका लागि योगदान गर्ने बताइन् ।
रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार बन्न इच्छा व्यक्त गर्दै निवेदन दिएकाहरुको प्रारम्भिक सूचीमा संविधानसभा सदस्य गोल्छाको नाम मधेशी कोटामा छ । रास्वपाले प्रारम्भिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुसँग पुस ५ गते छलफल गर्नेछ ।
गोल्छा दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सभासद् बनेकी थिइन् । चन्दा दिए बापत उनलाई पार्टीले मधेशी कोटामा संविधानसभा सदस्य बनाएको भन्दै एमालेको आलोचना भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार भएका बेला संसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि २०७२ कात्तिक १ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको थियो । उनले राजीनामा भने दिइनन् । त्यसपछि एमालेलाई चन्दा दिए बापत समानुपातिक कोटामा सांसद भएको विषय बाहिर आएको थियो ।
गोल्छा स्वर्गीय महेन्द्रकुमार गोल्छाकी श्रीमती हुन् । महेन्द्र विराटनगरलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा परिचित गराउने रामलाल गोल्छाका नाती हुन् । जननेता मदन भण्डारीसँग महेन्द्र नजिक थिए । तर, उनको परिवार राजनीतिमा थिएन । तर राज्यलक्ष्मी एकाएक एमालेको सांसद बनेकी थिइन् ।
एमालेसँगको सम्बध बिग्रिएपछि राजलक्ष्मी विवेकशील साझा पार्टीमा जोडिएकी थिइन् । विवेकशील साझा पार्टीले केही दिनअघि रास्वपासँग एकता गरेको थियो ।
समानुपातिक उम्मेदवारको सर्टलिष्टमा परेपछि गोल्छाले सांसद निर्वाचित भए देशको सेवा गर्ने बताइन् । विवेकशील साझा पार्टी एकता भएपछि रास्वपामा आएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले राख्नु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ अनलाइनखबरसँग उनले भनिन्, ‘त्यसबाट निर्वाचित भइयो भने झन् राम्रो, देशका लागि केही योगदान गर्न पाइन्छ ।’
