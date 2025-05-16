रहर र चना दालको भाउ घट्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
४ पुस, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा रहर दाल र चना दालको भाउ घटेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यपार संघले उपलब्ध गराएको १५ दिनको तथ्यांकले यी दालको भाउ घटेको देखाएको हो ।
१५ दिनअघिको तुलनामा रहर दाल र चना दाल प्रतिकिलो ५ रुपैयाँले घटेको छ ।
१५ मंसिरको तथ्यांक अनुसार रहर दाल २ सय ५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको थियो । १ पुसमा आउँदा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ घटेर २ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै १५ दिनअघि चना दालको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ थियो । अहिले भने चना दाल प्रतिकिलो १ सय ६५ रुपैयाँमा कायम छ ।
मुसुर दालको भाउ भने स्थिर छ । बजारमा मुसुर दाल एक नम्बर र दुई नम्बर गरी दुई प्रकारको किन्न पाइन्छ ।
मुसुर दाल एक नम्बर प्रतिकिलो १ सय ८० र २ नम्बर १ सय ५० रुपैयाँमा कायम छ ।
त्यस्तै, गेडा मुगी र छाटा मुगीको मूल्य पनि स्थिर छ।
अहिले बजारमा गेडा मुगी प्रतिकिलो १ सय ९० र छाटा मुगी प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै मास दाल २ नम्बर १ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
दालको स्वदेशी उत्पादन नगन्य मात्रामा हुँदा भारत लगायत देशबाट आयात हुँदै आएको छ ।
