भैरहवाको मौसम खुलेन, भरतपुरसम्म जहाजमा त्यसपछि गाडीमा रुपन्देही जाँदै रवि

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मौसम नखुलेपछि भैरहवाको सट्टा जहाजमार्फत भरतपुरसम्म गएर त्यहाँबाट गाडीमा जाने भएका छन्।
- रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बिहान ७:५५ बजे भैरहवाको लागि उडान पर्खिरहेका लामिछानेले योजना परिवर्तन गरेको जानकारी दिएका छन्।
४ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवनको भरतपुरसम्म जहाजमा गएर रुपन्देहीसम्म भने गाडीमार्फत जाने भएका छन् ।
बिहान ७:५५ बजेदेखि भैरहवाको लागि उडान पर्खिएका उनी मौसम नखुलेपछि भरतपुरसम्म जहाजमा गएर त्यहाँबाट गाडीमा जाने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।
बिहीबार उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई अदालतले शर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत बुटवलको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुग्नुपर्छ । सोहीअनुसार रवि भैरहवा जाने तयारीमा लागेका हुन् ।
