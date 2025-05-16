निर्माणाधीन भरतपुर सिटी हलको निरीक्षणमा शहरी विकास मन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन भरतपुर सिटी हलको निरीक्षण गरेका छन्।
- सिटी हलको छाना डिजाइनमा समस्या आएपछि डेढ वर्ष निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो।
- निर्माण कार्यको समयावधि २०८३ असार ११ सम्म थप गरिएको छ र २ हजार क्षमताको मुख्य हल हुनेछ।
४ पुस, काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भरतपुर चितवनस्थित निर्माणाधीन भरतपुर सिटी हलको शुक्रबार साँझ निरीक्षण गरेका छन् ।
२०७७ साल मंसिरमा सम्झौता भई २०७९ फाल्गुनमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको सिटी हल निर्माण कार्य सुस्त भएको पाइएपछि निर्माणाधीन हलको निरीक्षण गरेका हुन् ।
हालसम्म ६० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उक्त सिटी हलको रुफ (छाना)को डिजाइनमा समस्या आएका कारण निर्माण कार्य करिब डेढ वर्ष अवरुद्ध भएको थियो । हाल रुफ(छाना)को संशोधित डिजाइन स्वीकृत भइसकेपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको छ ।
निर्माण कार्यको समयावधि संशोधन गरी २०८३ असार ११ सम्म थप गरिएको छ । निर्माण सम्झौता ८७ करोड ८८ लाख रहेको सिटी हलमा २ हजार जना क्षमताको मुख्य हल र ३०० क्षमताको सहायक हल सहित ७ वटा ब्लक रहनेछन् ।
मन्त्री घिसिङले मुख्य रुपमा रुफ संरचनाको डिजाइनमा भएको त्रुटीका कारण ढिला भएको पाइएको बताए । उनले सिटी हलको रुफ (छाना) संरचनाको निर्माण सँगसँगै अन्य संरचना निर्माणको कार्य पनि छिटो गर्न निर्देशन दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4