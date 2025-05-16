+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भरतपुरको सिटी हल ५ वर्षदेखि अधुरै, कुलमानले गरे अवलोकन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १०:३३
Listen News
0:00
0:30
🔊

५ पुस, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरमा बन्दै गरेको सिटी हल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । हलको माथि बनाइएको ट्रसको डिजाइनमा नै त्रुटि भएपछि नयाँ डिजाइन तयार गरिएको आयोजनाको दाबी छ ।

निर्माण रोकिएको हलको सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले अवलोकन गरे । अवलोकनका क्रममा मन्त्री घिसिङले रोकिएको कामलाई चाँडै अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

भवनको माथि निर्माण कम्पनीले राखेको ट्रस २०८२ जेठमा आएको हुरीले खसालेर भाँचेको थियो । ६० मिटर लामो फलामको ट्रसको बीचमा कुनै सर्पोट नहुँदा भाँचिन गएको थियो ।

ट्रसको काम नहुँदा अरु बाँकी काम गर्न नसकिएको निर्माण कम्पनी इन्डो सगुन रौताहा जेभीले बताउँदै आएको छ । त्यसका सञ्चालक सहदेव खड्काले आफूहरुले डिजाइन अनुसार नै काम गर्दा दुर्घटना भएको बताए ।

डिजाइनमा नै त्रुटि भएपछि नयाँ डिजाइन तयार गरिएको उनले बताए । नयाँ डिजाइन अध्ययन कै चरणमा छ ।

निर्माण कम्पनीले गत मंसिर १ गते वर्कसप ड्रोइङहरु पेस गरेको त्यसको रिभ्यू भैरहेको छ । ट्रस निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरु निर्माण कम्पनीले आयात गरिनसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

मन्त्री घिसिङले सबै तयार गरेर भाँचिएको भए ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

ट्रस भाँचिए पछि काम रोकिएको पनि १० महिना भन्दा बढि भयो । सिटीहलको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको दाबी छ ।

हलको मुख्य संरचनाको केही काम भए पनि ट्रसको डिजाइनको काम नहुँदा थप काम रोकिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।

२७ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी वि.सं २०७७ मङ्सिर १८ गते निर्माण सम्झौता गरिएको थियो । २०८० फागुन १४, २०८१ माघ ३० र २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि भनेर तीनपटक म्याद थप भैसकेको छ । आयोजनाले तोकिएको म्याद भित्र पनि हलको काम सक्न नसकिने र थप ६ महिना अरु लाग्ने जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले भेरिएसन गराउने कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

तोकिएको समयमा काम नसकिएको, लागत बढेको र पहिले डिजाइन अनुसार बनाएको ट्रस पनि भाँचिएकोले भेरिएन हुनुपर्ने अडान उसले लिएको छ । सिटी हल इन्डो सगुन रौताहा जेभीले भ्याटसहित ८७ करोड ८८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ मा ठेक्का लिएको थियो ।

बाइपास सडकसँगै जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको चार बिगाहा चार कट्ठा जमिन भरतपुर महानगरपालिकाको नाममा लगेर सिटीहल निर्माण थालिएको हो ।

हाल सिटीहलको भित्री भागको बिजुली, पानी जडान गर्ने, प्लास्टर, प्लम्बिङलगायतका कामहरु भइरहेको छ । सिटीहलमा मुख्य अडिटोरियम ब्लकमा दुई हजार जना अट्ने सुविधासम्पन्न सभाहल बन्ने छ । साथै ३०० जना अट्ने क्षमताको सभा हल पनि रहनेछ ।

सिटी हल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपाल पार्टीको पहिलो चितवन जिल्ला भेला आज, कुलमानले सम्बोधन गर्ने

उज्यालो नेपाल पार्टीको पहिलो चितवन जिल्ला भेला आज, कुलमानले सम्बोधन गर्ने
तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन्

तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन्
विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने

विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने
कांग्रेस सहमहामन्त्रीको तयारीमा डा. डिला संग्रौला

कांग्रेस सहमहामन्त्रीको तयारीमा डा. डिला संग्रौला
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघको अध्यक्षमा पुन: विनोद पोखरेल

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघको अध्यक्षमा पुन: विनोद पोखरेल
एक लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, एक क्रान्तिकारी, एक चित्रकार

एक लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, एक क्रान्तिकारी, एक चित्रकार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित