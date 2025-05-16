+
मधेशको सभामुख जसपा नेपालका यादवलाई बनाउने सातदलीय सहमति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १२:५९

५ पुस, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालका प्रदेश सांसद राम अशिष यादवलाई सभामुख बनाउने सातदलीय गठबन्धनमा सहमति भएको छ । आज बिहान बसेको सात दलीय गठबन्धनको बैठकले यादवलाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको जसपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री सरोज यादवले जानकारी दिए ।

सभामुखको उम्मेदवार बनाएका यादव जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक समेत छन् ।

मधेशमा रिक्त सभामुख पदका लागि आज मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका छ ।

सभामुखका उम्मेदवार यादव धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बा दोस्रो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् । गत मङ्सिर ३ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदअनुकूलको आचरण नगरेको अभियोगमा सातदलीय गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमतबाट पदमुक्त गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश राम अशिष यादव
