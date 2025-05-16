+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बुटवलमा हर्कले भने : नेपालको सरकार विदेशीले बनाइदिने र ढालिदिने अवस्था छ

‘सानो सडक, पुल, खानेपानी जे सुकै बनाउन पनि विदेशीसंग ऋण माग्ने परिपाटीले नेपाल माग्नेहरुको देश भन्ने  छाप परेको छ,’ राईले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १६:२१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका संयोजक हर्कराई राईले नेपाल सरकार विदेशीले बनाइदिने र ढालिदिने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
  • राईले विदेशबाट ऋण लिएर साना ठूला आयोजनाका लागि काम गर्दा विदेशी हस्तक्षेप बढेको र राष्ट्रियता कमजोर भएको बताउनुभयो।
  • उनले हप्तामा ६ दिन आफ्नो लागि र एकदिन देशको लागि श्रमदान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार प्रमाणित भए शरणार्थी बन्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

५ पुस, बुटवल । श्रम संस्कृति पार्टीका संयोजक हर्कराई राई (साम्पाङ) ले नेपालको सरकार विदेशीले बनाइदिने र ढालिदिने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार बुटवलमा श्रम संस्कृति पार्टी रुपन्देहीले आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै धरान उपमहानगरका मेयर समेत रहेका राईले साना देखि ठूला आयोजनाका लागि  विदेशबाट ऋण मागेर लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विदेशीले हेप्ने गरेको बताए ।

‘सानो सडक, पुल, खानेपानी जे सुकै बनाउन पनि विदेशीसंग ऋण माग्ने परिपाटीले नेपाल माग्नेहरुको देश भन्ने  छाप परेको छ,’ राईले भने, ‘यही कारण विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ ।’

उनले गफ गरेर र विदेशबाट ऋण ल्याएर मात्र देश बन्न नसक्ने भन्दै हप्तामा ६ दिन आफ्नो लागि र एकदिन देशको लागि श्रमदान गर्नुपर्ने बताए ।

चीन, जापान, कोरिया लगायतका देशहरु जनताको श्रमबाट नै विकसित र समृद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले ती देशबाट नेपालीले सिक्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा गफ गरेर दिन बिताउने, परिवारको एकजनाले काम गर्ने अरु बसेर खाने परपाटी छ, सबैले काम गर्नु पर्छ,एक जनाको कमाईले हुँदैन,’ राईले भने ।

पार्टी संयोजक साम्पाङले चुनाव जितेर सरकारको नेतृत्व गरेपछि  एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणति भए देश छाडेर शरणार्थी बन्न तयार भएको बताए ।

हर्कराई राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंमा रविलाई बाजागाजासहित स्वागत (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा रविलाई बाजागाजासहित स्वागत (तस्वीरहरू)
प्रचण्डको चेतावनी- चुनाव सार्न खोजिए देशमा दुर्घटना हुन्छ, हामी चुप बस्दैनौं

प्रचण्डको चेतावनी- चुनाव सार्न खोजिए देशमा दुर्घटना हुन्छ, हामी चुप बस्दैनौं
सरकार र महानगरलाई प्रचण्डले भने- खुलामञ्च खुला गरियोस्, देशकै लज्जा भयो

सरकार र महानगरलाई प्रचण्डले भने- खुलामञ्च खुला गरियोस्, देशकै लज्जा भयो
टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा

टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा
काठमाडौं आइपुगे रवि, जेनजी घाइते र शहिद परिवार भेट्ने

काठमाडौं आइपुगे रवि, जेनजी घाइते र शहिद परिवार भेट्ने
यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित