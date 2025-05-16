+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाहाने पोखरी र राई संस्कृति चिनाउने ‘चाँदीको पाना’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खोटाङको बाहाने पोखरी र राई संस्कृतिलाई चिनाउन मिसन सिबिरिगोले \'चाँदीको पाना\' नामक म्यूजिकल फिल्म सार्वजनिक गरेको छ।

खोटाङ जिल्लामा अवस्थित बाहाने पोखरी र राई संस्कृति चिनाउने उद्देश्यका मिसन सिबिरिगोले म्यूजिकल फिल्म सार्वजनिक गरेका छन् । उनको गीत तथा भिडियो ‘चाँदीको पाना’ गतसाता सार्वजनिक भएको हो ।

गीतमा मेलिना राई र सुरज पण्डितको स्वर रहेको छ । म्युजिकल फिल्ममा अरुण पुन मगर, मिसन सिबिरिगो, बिमला खाजुम, अमित मगर र स्वर्णिमा राईको अभिनय छ । भिडियोको छायांकन अनिल कृष्ण मानन्धरले गरेका हुन् ।

गीतमा बाहाने पोखरी वरपरको रमणीय दृश्य र स्थानीय जनजीवनलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खोटाङतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको सिबिरिगोले बताए ।

‘चाँदीको पाना मार्फत आफ्नै माटोको सुगन्ध र कथा दर्शकसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेका छौं’ मिसन सिबिरिगोले भने, ‘हाम्रो संस्कृति फरक, मौलिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।’ यसबाट किरात राई समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परा र प्राकृतिक ज्ञानलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको उनले सुनाए ।

बहाने पोखरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अफगानिस्तानमा बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, ४२ घाइते

अफगानिस्तानमा बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, ४२ घाइते
राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थापा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थापा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस
रविको उपस्थितिमा रास्वपा बैठक जारी

रविको उपस्थितिमा रास्वपा बैठक जारी
मुलुकमा सबैतिर चुनावको वातावरण बनिरहेको छ : सञ्चारमन्त्री

मुलुकमा सबैतिर चुनावको वातावरण बनिरहेको छ : सञ्चारमन्त्री
१२ वर्षे ध्यान साधनाका ६ भोगाइ

१२ वर्षे ध्यान साधनाका ६ भोगाइ
मधेशको सभामुखमा जसपा नेपालका रामअशिष यादव निर्वाचित

मधेशको सभामुखमा जसपा नेपालका रामअशिष यादव निर्वाचित

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित