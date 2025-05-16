अमेरिकाबाट शनिबार फेरि एक नेपाली डिपोर्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका एक जना शनिबार काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
अमेरिकी सरकारको नीतिअनुसार फिर्ता भएका ती व्यक्ति शनिबार काठमाडौं आइपुगेका अध्यागमन विभागले बताएको छ । उनको विवरणबारे विभागले भने केही जानकारी दिएको छैन ।
गत बिहीबार मात्रै ७५ जनालाई चाडर्ट विमानमार्फत् डिपोर्ट गरेर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
जसमा ३ महिला र ७२ पुरुष थिए । उनीहरूमध्ये २ जना भिजिट भिसामा गएका, एक जना पीआर नवीकरण नगरेका र बाँकी अवैध तरिकाले अमेरिका छिरेकाहरू छन् ।
बिहीबार डिपोर्ट भएका ७५ जना र शनिबार फर्केका १ गरी ७६ जना मध्ये अहिलेसम्म कसैले पनि जाहेरी नदिएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए ।
