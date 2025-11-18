+
बंगलादेशमा भएको युवकको हत्याविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते २१:५३

६ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशको म्यामनसिंह जिल्लामा भ्रमपूर्ण आरोपमा एक हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बंगलादेश सरकारको प्रतिकात्मक पुत्ला जलाएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले बंगलादेश सरकारविरुद्ध नारावाजी गर्दै पुत्ला जलाएका थिए ।

युवाहरूले मुस्लिम आयोग नेपालमा खारेज गरिनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।

युवाहरूले बङ्गलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरू असुरक्षित रहेको र निर्मम हत्या हुँदा पनि सरकारले अपराधीहरूमाथि कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

कारबाही नभए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

