निजी विद्यालय सञ्चालकले भने- भोलि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं

६ पुस, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलि हुने भनिएको शैक्षिक हड्तालमा विद्यालय बन्द नगर्ने बताएका छन् ।
जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले भोलि (पुस ७) शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको थियो । त्यसबारे प्याब्सन र एनप्याब्सनले आइतबार साँझ छलफल पनि गरेका थिए ।
तर, उनीहरूले विद्यालय बन्द वा खुल्नेबारे केही औपचारिक निर्णय भने गरेका छैनन् । विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्नेबारे सम्बन्धित विद्यालयले नै निर्णय गर्ने प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए ।
‘विद्यालय शान्ती क्षेत्र हो । हामीले बन्द गर्ने कुनै निर्णय गरेका छैनौं,’ अधिकारीले भने ।
तर कतिपय विद्यालयले भने भोलि बन्द हुने सूचना अभिभावकलाई पठाएका छन् ।
उक्त युनियनले विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक एवं नेपाली नागरिकलाई यही चुनावबाट मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क घटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
भोलि हुने भनिएको शैक्षिक हड्ताल उपत्यकाव्यापी हुने बताइएको छ ।
