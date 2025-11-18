नागरिक लगानी कोषको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीलाई कुल १३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ, जसमा ८ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस सेयर समावेश छ।
- कम्पनीले आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात लाभांश प्रदान गरिने जनाएको छ।
- गत वर्ष कम्पनीले ६ प्रतिशत नगद र ७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो र हाल चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ।
७ पुस, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीलाई कुल १३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । जसमा ८ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ । आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात उक्त लाभांश प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
गत वर्ष कम्पनीले ६ प्रतिशत नगद र ७ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ८३७ रुपैयाँ छ ।
२० प्रतिशत सर्वसाधारण र ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4