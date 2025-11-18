एलिना र कलाबीच चर्किएको ‘सिक्री’ को विवाद के हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायिकाद्वय कला लम्साल र एलिना चौहानबीच अमेरिकाको सांगीतिक टूर र सिक्रीलाई लिएर विवाद भएको छ।
- कलाले एलिनाको नाम नलिइकन सिक्री लगाएर आफ्नै कुरा काटेको आरोप लगाएकी थिइन् भने एलिनाले त्यो स्वीकारेकी छिन्।
- एलिनाले कलाको सिक्री लगाएको स्वीकार्दै आफूले चोरी नगरेको र कलाले आफूलाई गलत प्रस्तुत गरेको बताएकी छिन्।
काठमाडौं । गायिकाद्वय कला लम्साल र एलिना चौहानबीच केही महिनायता पटक-पटक झगडा हुँदै आएको छ । हालैको अमेरिका टूरलाई लिएर यी दुईजनाले सामाजिक सञ्जालमा आरोप-प्रत्यारोप गरे ।
अमेरिकाको सांगीतिक टूरलाई बीचमै छाडेर कला नेपाल फर्किएकी थिइन् । एलिनाले आयोजकलाई साथ दिएर आफूविरुद्ध बोलेको आरोप कलाले त्यतिबेला लगाएकी थिइन् ।
यसपटक भने, यी दुईको विवाद सिक्रीलाई लिएर भैरहेको छ । हालैको एक युट्युब अन्तर्वार्तामा कलाले एलिनाको नाम नलिइकन कुनै एक सेलिब्रेटीले आफ्नो सिक्री लगाएर आफ्नै कुरा काटेको भन्दै उछितो काढेकी थिइन् ।
कलाले औपचारिक अन्तर्वार्तामा त्यसो नभनेपनि युट्युबरले उनको ‘अफलाइन’ संवादको क्लिप सम्पादनबिनै पोस्ट गरिदिएपछि विवाद सतहमा आएको हो । क्लिपमा कलाले भनेक छिन्, ‘लिभ इट.. त्यहीँबाट कट गरौं… एलिनाको तिर मोड… यो त अफलाइन है…’। युट्युबबाट यो हटाइएपनि एलिनाले यो क्लिपलाई सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
एलिनाले आइतबार सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो सार्वजनिक गर्दै यो विवादमा मुख खोलेकी छिन् । उनले आफूले सिक्री लगाएको कुरालाई भने स्वीकारेकी छिन् ।
‘देख्नुभयो होइन ? उहाँको इन्टेनसन भनेको मेरो नाम लिने, अन्तरवार्ता लिने मान्छेलाई मेरोबारेमा सोध भनेर भन्ने अनि भाइरल हुने । मैले उहाँको इन्टेन्सन थाहा पाएँ कि मेरो नाम लिएर आफू चल्नुपर्ने रहेछ भनेर । त्यो थाहा पाएर मैले उहाँलाई चलाइनँ । त्यसपछि फेरि उहाँ अर्को पडकास्टमा गएर सिक्रीको कुरा निकाल्नुभो’ एलिनाले भनेकी छन् ।
अमेरिकामा कलाले आफ्नो लुगामा म्याच भएन भनेर आफूलाई सिक्री राख्न दिएको भनेर एलिनाले सम्झिएकी छिन् । ‘घाँटीमै लगाएर राख है भन्नुभएको थियो । मैले हुन्छ दिदी भनेर राखिदिएँ । पछि उहाँ अर्गनाइजरसँग झगडा भएर नेपाल फर्किनुभयो । फर्किने बेला हतार हतारमा माग्न बिर्सिनुभयो । मैसित थियो । दिदी सिक्री छुटेको छ म नेपाल आएर दिन्छु तपाईंलाई भनेँ । हस् भन्नुभयो’ एलिनाले भनेकी छन् ।
अन्तर्वार्तामा जाँदा होस नपुगेर आफूले कलाको सिक्री लगाएको कुरा एलिनाको छ । आफूले सिक्री नचोरेको भएपनि कलाले सिक्री चोरजस्तै बनाइदिएको भन्दै एलिनाले गुनासो गरिन् ।
उक्त भिडियोमा एलिनाले कला किन नेपाल फर्किइन् भन्ने कुराको चर्चा गरेकी छिन् ।
