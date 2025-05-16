+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सन् २०२५ मा नेपालीले गुगलमा मनोरञ्जन क्षेत्रबारे धेरै के खोजे ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२५ मा नेपालीले गुगलमा सबैभन्दा धेरै बलिउड फिल्म 'सायारा' खोजेका छन्।
  • सलमान खानले होस्ट गर्ने 'बिग बोस सिजन १९' र 'हाउसफूल ५' पनि धेरै खोजिएका छन्।
  • नेपालीले योनो टिभी एप, दुर्गेश थापाको गीत 'दुश्मन हेरेको हेर्‍यै', र 'धुरन्धर' फिल्म पनि धेरै खोजेका छन्।

काठमाडौं । सन् २०२५ मा नेपालीले गुगलमा मनोरञ्जन जगतबारे धेरै के कुरा खोजे ? यसले गुगल सर्च इन्जिनमा नेपालीको रुचि कस्ता फिल्म, संगीत र टिभी श्रृंखलामा छ भन्ने दर्शाउँछ ।

गुगल ट्रेन्डमा नेपाल राखेर ‘कस्टम सर्च’ गर्दा पछिल्लो १२ महिनामा गुगल सर्च इन्जिन र युट्यबमा नेपालीले धेरै के कुरा सर्च गरे भन्ने नतिजा देखाउँछ । यसले नेपाली दर्शकको रुचि कस्ता कन्टेन्टमा छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

हामी यहाँ सन् २०२५ मा मनोरञ्जन क्षेत्रबारे गुगल प्लाटफर्ममा नेपालीले धेरै के कुरा सर्च गरे भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं । जसअनुसार सन् २०२५ मा नेपालमा मनोरञ्जन जगतबारे खोजिएको शब्द छ– बलिउड फिल्म ‘सायारा’ ।

यो आइएमडीबीमा पनि यसवर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय फिल्म घोषित भैसकेको छ ।

दोस्रो धेरै सर्च गरिएको छ, सलमान खानले होस्ट गर्ने चर्चित भारतीय टिभी शो ‘बिग बोसको सिजन १९ ।’ त्यसपछि बलिउड फिल्म ‘हाउसफूल ५ ।’

चौंथो स्थानमा धेरै खोजिएको छ- योनो टिभी । फुटबल, क्रिकेटजस्ता खेललाई लाइभ गर्ने यो एप यसवर्ष धेरै खोजिएको देखिन्छ ।

यसवर्ष नेपालीले युट्युबमा बिग बोस १९, दुर्गेश थापाको गीत ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’, मन्नत सिरिज, सैयारा फिल्म र भोजपुरी गीतबारे खोजी गरेको देखिन्छ ।

तस्वीरतर्फ धेरै खोजिनेमा सैयारा फिल्म, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायतका कुरा छन् ।

वर्षको अन्त्यतिर अहिले हलमा धमाका गरिरहेको बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ बारे नेपाली धेरै गुगल सर्च गरेको देखिन्छ । हालै भाइरल भएको ‘१९ मिनेट’ नामक भिडियोको खोजी पनि धेरै देखिन्छ ।

सन् २०२५ मा नेपालीको गुगल सर्च हेर्दा दर्शकीय र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको रुचि विभिन्न क्षेत्र र कन्टेन्टमा देखिन्छ । धेरैले भारतीय फिल्म, सिरिजबारे चासो राखेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

२०२४ मा नेपालीले गुगलमा मनोरञ्जन क्षेत्रबारे धेरै के खोजे ?
गुगल सन् २०२५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अन्तरिक्षमा एआई डेटा सेन्टर बनाउँदै गुगल

अन्तरिक्षमा एआई डेटा सेन्टर बनाउँदै गुगल
च्याट जीपीटीको एक कदमले गुगललाई डेढ खर्ब डलरको झट्का

च्याट जीपीटीको एक कदमले गुगललाई डेढ खर्ब डलरको झट्का
गुगलले भारतमा बनाउँदैछ एसियाकै ठूलो डेटा सेन्टर

गुगलले भारतमा बनाउँदैछ एसियाकै ठूलो डेटा सेन्टर
एआईमा बग पत्ता लगाउनेलाई गुगलले दिनेछ हजारौँ डलर पुरस्कार

एआईमा बग पत्ता लगाउनेलाई गुगलले दिनेछ हजारौँ डलर पुरस्कार
महिला क्रिकेट प्रवर्द्धनका लागि आईसीसी र गुगलबीच सहकार्य

महिला क्रिकेट प्रवर्द्धनका लागि आईसीसी र गुगलबीच सहकार्य
एन्ड्रोइड फोनमा अचानक बदलियो ‘कल डिस्प्ले’: अपडेट कि ह्याकिङ ?

एन्ड्रोइड फोनमा अचानक बदलियो ‘कल डिस्प्ले’: अपडेट कि ह्याकिङ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित