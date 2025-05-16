आज रातिसम्म टुंगिनेछ रवि–बालेन छलफल, सहकर्मीहरुले तयार पार्दैछन् सहमतिको खाका

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच पार्टी एकता वा सहकार्यको घोषणा आज रातिसम्म हुने छ।
- दुवै नेताबीच पार्टी नाम, चुनाव चिह्न र उम्मेदवार अनुपातबारे छलफल भइरहेको छ र ७०–३० को समानुपातिक उम्मेदवार सूची तयार गर्ने प्रस्ताव छ।
- निकट स्रोतका अनुसार बालेनलाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता रविले कायम राखेका छन् र सहमतिको खाका तयार पार्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
११ पुुस, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच जारी छलफललाई पूर्णता दिन सहकर्मीहरु सक्रिय भएका छन् ।
रवि र बालेनबीच दुई चरण वार्ता गराएका असीम शाह, आसिफ शाह र कुमार बेनले विस्तृत सहमतिको खाका तयार पार्नेगरी अर्को छलफलको गृहकार्य थालेका हुन् ।
निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार आज शुक्रबार रातिसम्म संवादले अन्तिम टुंगो पाउने छ । तत्कालै पार्टी एकता वा सहकार्यको घोषणा हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
निकटस्थहरुले बताएअनुसार, अब एकीकृत पार्टीमा बालेनको बरियता रविको भन्दा ठीक मुन्तिर हुनेछ । अनि बालेनलाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बनाउने पुरानो प्रतिबद्धतामा रवि कायम भएका छन् ।
निकटस्थहरुले यसै बुँदामा आधारभूत सहमति हुने ठोकुवा गरेका छन् ।
रविसँग यसअघिका छलफल टुंगोमा पुग्ने संकेत नपाएपछि बालेनले आफ्ना साथी कुमार बेनको ज्वागल निवासमा आफूनिकट देश विकास पार्टीका लागि समर्थन माग्दै भेटघाट तीव्र पारेका थिए ।
७ पुसको राति कमलपोखरीमा चलेको छलफलमा उठेका विषयलाई रविले बाहिर भिन्नै तरिकाले प्रस्तुत गरिदिएको भन्दै बालेन बिच्केका थिए । उनले अब देशविकास पार्टीको ब्यानरमा आफू अघि बढ्ने भन्दै सल्लाह, परामर्श लिन थालेपछि रवि झस्केका थिए ।
रवि र बालेनबीच बिहीबार अपराह्नसम्म चलेको भेटमा सम्भावित एकता प्रक्रियाबारे कुरा भएको थियो । पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, उम्मेदवार अनुपात आदिबारे छलफल चलेको थियो ।
रविले रास्वपामा यसअघि नै पर्याप्त आकांक्षी रहेकाले ७०–३० को अनुपातमा समानुपातिक उम्मेदवार सूची तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा छलफल गरेर संख्या तलमाथि गर्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।
बालेनले भने समानुपातिक संख्यामा पर्याप्त चासो नदिएको बुझिएको छ । यसका लागि कुमार बेन, असीम शाह लगायतले काम गर्ने, त्यसै संख्यालाई बालेनले सहमति जनाउने बुझिएको छ ।
हिजो ज्वागलमा बालेनसँग भेटपछि बाहिरिएका लामिछानेलाई सन्चारकर्मीले लौरी कि घण्टी भनी सोध्दा उनले ‘समयले बताउने’ जवाफ दिएका थिए । यद्यपि रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी यसअघि आम रुपमा स्थापित भइसकेकाले त्यस अन्तर्गत अघि बढ्न बालेनलाई समस्या नभएको स्पष्ट जवाफ प्राप्त गरेका थिए ।
रवि र बालेनबीचको सम्वाद तिक्ततातर्फ उन्मुख हुन खोजेको देखेपछि सहकर्मीहरुले दुवै नेतालाई अविलम्ब मिल्न दबाब दिएका थिए ।
दुई नेताबीच बिहीबार साँझ फेरि वार्ता हुने भनिए पनि बस्न सकेको थिएन । बालेनले कुलमान घिसिङसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए । रवि र कुलमानबीच दोहोरो संवाद स्थापित नभइरहेका बेला कुलमानलगायत विभिन्न शक्ति र व्यक्तिलाई एक ठाउँ ल्याउने जिम्मेवारी बालेनले लिएका छन् ।
बालेनसँग निकट मित्रतामा पहिल्यैदेखि रहेका रास्वपा नेता असीम शाहले छलफल सकारात्मक निष्कर्षतर्फ पुग्न लागेको जानकारी दिए । ‘के कुरामा सहमति हुन लागेको छ, अहिल्यै भन्न मिल्दैन । धेरै कुराहरु अहिले पनि छलफलमै छन्, हामी त्यसलाई मिलनविन्दुमा पुर्याउँछौं,’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर नयाँ शक्तिहरुबीचको एकता जेनजीहरुको पनि भावना हो । यस भावनाको कदर गर्दै हामी अघि बढ्छौं । छिटै सकारात्मक सन्देश सुन्न पाउनुहुनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4