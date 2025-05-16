गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

११ पुस, काठमाडौँ । जेनजी घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष पदबाट पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहितलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न नपर्ने भन्दै निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आज शुक्रबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको
जाँचबुझ आयोगको औचित्य र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता पिपिन ढकालले गत कात्तिक १८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
जाँचबुझ आयोगमा कार्की अध्यक्ष छन् भने विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले तीनै जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
