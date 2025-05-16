यस्तो छ आजका सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

१२ पुस, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८५, आलु रातो प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५८ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ७०, काउली तराई प्रतिकिलो ४५, रातो मूला प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १७०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ७०, तिते करेला प्रतिकिलो १००, लौका प्रतिकिलो ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो १३०, घिरौँला प्रतिकिलो १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो १३०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो १०० र स्कुस प्रतिकिलो ३० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ८०, चमसुर प्रतिकिलो ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो ६०, बकुला प्रतिकिलो ११०, तरुल प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४०० र कुरिलो प्रतिकिलो १२०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो २००, गाँठकोभी प्रतिकिलो १२०, सेलरी प्रतिकिलो ३००, पार्सले प्रतिकिलो ७००, सौफको साग प्रतिकिलो ८०, पुदिना प्रतिकिलो ५००, गान्टेमुला प्रतिकिलो ८०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ४०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, केरा (दर्जन) २००, कागती प्रतिकिलो १००, अनार प्रतिकिलो ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो १००, मौसम प्रतिकिलो ११०, जुनार प्रतिकिलो १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ९०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०,ख कटहर प्रतिकिलो १६०, निबुवा प्रतिकिलो ६० रहेको छ ।
नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो १२०, लप्सी प्रतिकिलो ७५, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ५००, किबी प्रतिकिलो २५०, सरिफा प्रतिकिलो २०० र एभोकाडो प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी अमला प्रतिकिलो ८०, अदुवा प्रतिकिलो ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४४०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो ९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १२०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो ४००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १८० रहेको छ । ्
माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो २५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो १०००, काक्रो (लोकलक्रम) प्रतिकिलो ८० निर्धारण गरिएको छ ।
