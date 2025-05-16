यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

५ पुस, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ८५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो १००, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ९५, आलु रातो प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ५०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ८०, काउली तराई प्रतिकिलो ४०, रातो मूला प्रतिकिलो ४०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ८०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ९०, तने बोडी प्रतिकिला १७० र मकै बोडी प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १३०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो ११०, तिते करेला प्रतिकिलो १३०, लौका प्रतिकिलो ७०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ६०, सलगम प्रतिकिलो ९०, भिन्डी प्रतिकिलो १३५, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६५, पिँडालु प्रतिकिलो १०० र स्कुस प्रतिकिलो ३० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी १३०, चमसुर प्रतिकिलो १३०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो १३०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ६०, बकुला प्रतिकिलो १५०, तरुल प्रतिकिलो ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५० र कुरिलो प्रतिकिलो १२०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो १२०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो २००, जिरीको साग प्रतिकिलो २५०, सेलरी प्रतिकिलो ३००, पार्सले प्रतिकिलो ७००, सौफको साग प्रतिकिलो १५०, पुदिना प्रतिकिलो ५००, गान्टेमुला प्रतिकिलो १००, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ४०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, केरा (दर्जन) २००, कागती प्रतिकिलो ११०, अनार प्रतिकिलो ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो १००, मौसम प्रतिकिलो १००, जुनार प्रतिकिलो १२०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १५५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, निबुवा प्रतिकिलो ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, अम्बा प्रतिकिलो १२०, लप्सी प्रतिकिलो ७५, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ५००, किबी प्रतिकिलो २५०, सरिफा प्रतिकिलो २०० र एभोकाडो प्रतिकिलो ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी अमला प्रतिकिलो ८०, अदुवा प्रतिकिलो ८०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४४०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो ९०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो ३२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो २४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १८० रहेको छ ।
छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १८०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो १६०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो १००० निर्धारण गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4