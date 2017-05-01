+
एमाले महाधिवेशनमा मेन्यु : ब्रेड, फलफूल र मासुभात

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागीहरूलाई बिहानको नास्तामा ब्रेड, चना, फ्रेन्चफ्राई, ससेज, अण्डा, चियाकफीको व्यवस्था गरिएको छ । फलफूलमा मेवा खरबुजालगायतका आइटम छन् भने खानामा मासु–भातको व्यवस्था छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते ११:२७
  • एमालेको एघारौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागीलाई ब्रेड, फलफुलदेखि मासु–भातसम्मको खाना–नास्ता व्यवस्था गरिएको छ।
  • खाना–नास्ता व्यवस्थापनको जिम्मा कार्की क्याटरिङ सर्भिसले पाएको छ र भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी कक्षमा खाने ठाउँ बनाइएको छ।
  • सहभागीलाई बिहानको नास्तामा ब्रेड, चना, फ्रेन्चफाई, ससेज, अण्डा र चियाकफी दिइएको छ भने मासु नखानेका लागि दाल, तरकारी र सलादको व्यवस्था छ।

२९ मंसिर, काठमाडौं । एघारौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागीहरुलाई एमालेले ब्रेड–फलफूलदेखि मासु–भातसम्मको व्यवस्था मिलाएको छ ।

खाना–नास्ता व्यवस्थापनको जिम्मा कार्की क्याटरिङ सर्भिसले पाएको छ ।

मंसिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा उदघाटन भएको एमालेको महाधिवेशनको बन्दसत्र २८ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा जारी छ ।

सहभागीहरूलाई बिहानको नास्तामा ब्रेड, चना, फ्रेन्चफ्राई, ससेज, अण्डा, चियाकफीको व्यवस्था गरिएको छ । फलफुलमा मेवा खरबुजा लगायतका आइटम छन् ।

यसैगरी खानामा मासु–भातको व्यवस्था छ । मासु नखानेहरुका लागि पनि दाल, भात, तरकारी, सलाद लगायतको व्यवस्था छ ।

भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी कक्षको हलमा खाना नास्ता खाने ठाउँको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । त्यहाँ ठूलो अक्षरमा ‘खाना थपेर खाऔं, खेर नफालौं’ लेखिएको छ ।

हेर्नुहोस् थप तस्वीरहरू : 

 

एमाले महाधिवेशन फलफूल ब्रेड मासुभात
