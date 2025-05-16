+
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूह कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते ११:५६

१२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले शनिबार कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

विशेषको माग राख्दै पार्टी समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको समूहले शनिबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग ‘कानुनी परामर्श बैठक’ गर्दैछ ।

बैठक अनामनगरमा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेता बलदेव तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता भरत खरेल र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन (डीएलए)का अध्यक्ष सीताराम केसी रहेका छन् ।

विशेष पक्षधरले शुक्रबार पार्टीमा विशेष महाधिवेशनबारे स्मरण पत्र बुझाएका थियो ।

२९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी समक्ष ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com