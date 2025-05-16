+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गरे रसुवागढी जलविद्युतको स्थलगत निरीक्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते ८:२१

१३ पुस, रसुवा । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लेहेन्दे खोला (भोटेकोशी) को बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको पछिल्लो प्रगतिबारे स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

शाक्यले १११ मेगावाटको आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसँगै त्यहाँको प्राविधिक पक्षबारे पनि जानकारी लिएका थिए ।

चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका सीईओ बाबुराज महर्जन, उत्पादन विकास तथा सहायता विभागका निर्देशक राजा भाइ शिल्पकार, प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पोखरेल, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख सुरज दाहाललगायतको टोलीसहित रसुवागढी पुगेका शाक्यले आयोजनाको बाँध, पावर हाउसलगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेका हुन् ।

उनले निरीक्षणसँगै कठिन समयमा पनि मिहिनेतका साथ काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोग गर्दै काम गर्न निर्देशन दिए । ‘मानसिक त्रासमा बसेर लगातर काम गरेर यो सफलता प्राप्त गर्नुभयो अहिले दुई ओटा युनिट सञ्चालनमा ल्याउनुभयो यो प्रशंसनीय काम हो,’ उनले भने, ‘यो सुख्खा मौसममा पनि यी दुई युनिटबाट करिब ४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । यो गतिशीलतालाई कायम राख्नुहोस् । अहिलेसम्मको प्रगति राम्रो छ । तर, प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । यद्यपि अरु अवस्थामा तपाईंहरुको मिहिनेतले थप सुधार गरेर अघि बढ्दा यस्ले थप राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

उनले आवश्यक सहयोगका लागि प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै डिजाइनमा भएका केही कमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा राम्रो गरेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिए ।

उनले पहिले गरेको डिजाइनभन्दा अहिले बस्तुस्थिति फरक भएको र नदीले आफ्नो धारसमेत परिवर्तन गरेको भन्दै त्यसै अनुसार डिजाइनमा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले पावर हाउसको पनि निरीक्षण गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण भएको रन-अफ- रिभरको यो आयोजनाले वार्षिक ३ अर्व २५ करोड आन्दामी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा ११४ करोड मात्रै आम्दानी गर्न सफल भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्यराम ज्याख्वाले बताए । ‘हामीले एक अर्व ७३ करोडको बिमा दाबी गरेका छौं । हामी भर्खरै विस्तारै लयमा फर्किएका छौं । अब थप तयारीका साथ अघि बढ्छौं’, उनले थपे ।

आयोजनाले वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विधुत उत्पादनको लक्ष राखेको सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए । रसुवामा आएको बाढीले ३५० मेगावाटका आयोजना निर्माणको काममा अवरोध गरेको थियो । त्यसैगरी २५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएका थिए ।

हितेन्द्रदेव शाक्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुलमान र हितेन्द्रबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

कुलमान र हितेन्द्रबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले भने : अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु

कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले भने : अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु
हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्हाले प्राधिकरणको कार्यभार

हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्हाले प्राधिकरणको कार्यभार
हितेन्द्रदेव शाक्यले भने– न्यायको जीत भयो

हितेन्द्रदेव शाक्यले भने– न्यायको जीत भयो
कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

कुलमानको कदम ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै हितेन्द्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश
कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित

कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित