+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि-बालेन सहमतिप्रति के छ मनोरञ्जन वृत्तको प्रतिक्रिया ?

फिल्म, संगीत, टेलिभिजनदेखि कन्टेन्ट क्रिएटरसम्मले यो सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । कतिपयले सम्झौताको भविष्य र यसको वैचारिकीमा प्रश्न गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १२:३१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ।
  • सम्झौताप्रति फिल्म, संगीत, टेलिभिजन र कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले स्वागत र शुभकामना दिएका छन्।
  • कलाकारहरूले सम्झौताले देशमा समृद्धि र सुशासन ल्याओस् भनी आशा व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सम्झौतालाई लिएर मनोरञ्जन वृत्तबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

फिल्म, संगीत, टेलिभिजनदेखि कन्टेन्ट क्रिएटरसम्मले यो सम्झौताको स्वागत गरेका छन् । कतिपयले सम्झौताको भविष्य र यसको वैचारिकीमा प्रश्न गरेका छन् ।

बालेन-रविको उक्त सहमतिको मस्यौदा बनाउन सुरुदेखि नै कलाकार नै सक्रिय रहेको कुरा स्पष्ट छ । सहमति जुटाउन जुटेका बालेन निकट कुमार ब्यञ्जनकार चलचित्र र संगीत क्षेत्रका मिडिया संयोजक हुन् भने उनी फिल्म निर्माता पनि हुन् । हालै रिलिज भएको फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को निर्माणमा पनि उनको संलग्नता छ ।

रास्वपा नेता असिम शाह फिल्म निर्माता तथा निर्देशक हुन् । उनका दाई आसिफ शाह गायक, निर्माता तथा अभिनेता हुन् । निश्चल बस्नेत त चर्चित निर्माता र निर्देशक भैहाले ।

यो समग्र पृष्ठभूमिमा अहिलेका चर्चित कलाकारले रवि-बालेन सहमतिको स्वागत गर्दै शुभकामना दिइरहेका छन् । अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले सहमतिको कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विकल्प खोज्न नपरोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन् ।

गिरी लेख्छन्, ‘२००७ सालमा काग्रेस, २०४६ सालपछि काग्रेस र एमाले । ६२ , ६३ मा माओबादी । जनताले हरेकपल्ट परिवर्तनको आवाजलाई साथ दिएकै हुन् ! पटक–पटक अनेकौ विकल्पहरूको प्रयोग भयो ! तर देशले सोचे जस्तो गति लिन सकेन ! यो पछिल्लो मिलनपछि मुलुकले फेरी अर्को विकल्प खोज्नु नपरोस सबै साथीहरूलाई शुभकामना….!!!!’

अभिनेता तथा निर्माता निर्मल शर्मा लेख्छन्, ‘अब देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’

अभिनेता रमेश उप्रेती लेख्छन्, ‘यो सम्झौता निस्वार्थ देश र जनताको हितमा समर्पित हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु, बधाई अनि शुभकामना ।’

सहमतिको सूत्रधार मानिएका निर्देशक बस्नेत लेख्छन्, ‘देशको लागि सँगै ।’

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का लेख्छिन्, ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु ।’

अभिनेत्री प्रियंका कार्की लेख्छिन्, ‘आशा ।’ अभिनेता नाजिर हुसेन लेख्छन्, ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु ।’ सहमतिको सूत्रधार मानिएका रास्वपा नेता तथा फिल्म निर्देशक असिम शाहले पनि लेखेका छन्, ‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु ।’

फिल्म निर्माता तथा अभिनेता रविन्द्रसिंह बानियाँ लेख्छन्, ‘१ र १ मिलेर २ होइन, ११ बनोस् ।’

अभिनेत्री मनिषा कोइराला लेख्छिन्, ‘विकल्प अनुहारमा होइन, दृष्टि र मूल्यमा हो ।’

गायिका एलिना चौहान लेख्छिन्, ‘अब के होला, जे होला राम्रो होला ।’

संगीतकार दीपक शर्मा लेख्छन्, ‘हामी २ प्रकारका छौं । एक प्रकार : देशमा पुरानै तरिकाले चलिरहोस, त्यसैबाट मलाई फाइदा पुगिरहेको छ । अर्को प्रकार : हुँदैन, पुराना नेताको नजिक हुनेको मात्र देश हैन सबैमा समान सुशासन भएर देश समृद्धि तरिकाले अगाडि जानुपर्छ, त्यसको लागि नयाँ सोचका युवाहरू आउनुपर्छ । नोट : साँच्चिकै देश राम्रो भएको हेर्न चाहनेहरूका लागि यो समायोजन सुखद छ ।’

कलाकार जयकिसन बस्नेत लेख्छन्, ‘रवि लामिछानेले एकपटक फेरि मन जित्यो, बालेन शाहले त जिति नै रहेका थिए ।’

अभिनेत्री केकी अधिकारी लेख्छिन्, ‘यो एकता सदैव नेपाल र नेपालीको हितका लागि अगाडि बढोस् । हार्दिक शुभकामना !!’

गायक युवराज चौलागाईं लेख्छन्, ‘देश र जनताले खोजेको परिवर्तन आउने छ भन्ने आशा । बधाई तथा शुभकामना ।’

अभिनेता कमलमणी नेपाल लेख्छन्, ‘यो यात्राले देशलाइ सुशासनको बाटोमा डोर्‍याउने काम गरोस् । कसैले नि गाँस बास कपासका लागि मर्न नपरोस् । देश समृद्ध बनोस । सबै इमान्दार भएको हेर्न पाइयोस ।’

गायक शिव परियार लेख्छन् : ‘देश अब हामीले मिलेर बनाउँनु पर्छ भन्ने सवालमा देशका युवाहरु फुटेको भन्दा जुटेकै राम्रो ।’

मनोरञ्जन वृत्त रवि-बालेन सहमति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यासिनो वाल्डोका अध्यक्ष च्यान मिन चिङ पक्राउ

क्यासिनो वाल्डोका अध्यक्ष च्यान मिन चिङ पक्राउ
नयाँ भनिएकामा सत्ताको मोह र प्रतिरोधको विचार छ: हर्क साम्पाङ

नयाँ भनिएकामा सत्ताको मोह र प्रतिरोधको विचार छ: हर्क साम्पाङ
टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट

टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट
श्रम संस्कृति पार्टी कसैसँग मिल्दैन : हर्क साम्पाङ

श्रम संस्कृति पार्टी कसैसँग मिल्दैन : हर्क साम्पाङ
कैलालीमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

कैलालीमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
कुलमानले भने– सम्मान र स्वाभिमान नमेटाइकन सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं

कुलमानले भने– सम्मान र स्वाभिमान नमेटाइकन सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित