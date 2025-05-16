एमाले कैलालीले समानुपातिक सूचीमा पठायो ५४ नाम (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१३ पुस, धनगढी । नेकपा एमाले कैलालीले समानुपातिक सूचीका लागि ५४ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले नेताहरूसँग छलफल र परामर्शपछि आकांक्षीको नाम संकलन गरेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खसआर्य (पुरूष) तर्फ हरिशंकर योगीसहित १७ जना, खसआर्य (महिला) मा कमला ओलीसहित १२ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
दलित पुरूषमा मोति मिजारसहित ८ जना, दलित महिलामा सावित्रा घिमिरे र पवित्रा ताम्राकारको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
आदिवासी, जनजाति, थारू राना, थारूको पुरूषमा होरीलाल चौधरीसहित ५ जना, महिलामा इच्छा चौधरीसहित ७ जना, अपांग पुरूषमा रामचन्द्र जोशी र यज्ञराज कापडीको नाम सिफारिस गरिएको अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए ।
