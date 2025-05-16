+
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते ९:३१

१४ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आज (सोमबार) पनि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउँदै छन् ।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समाुनपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन सोमबार अन्तिम दिन हो ।

आयोगले २१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबारदेखि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउन सुरू गरिएको थियो ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार सोमबार कार्यालय समयभित्र दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिसक्नुपर्नेछ । आइतबार केही दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची पेस गरिसकेका थिए ।

समानुपातिक उम्मेदवार
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?

१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?
समानुपातिक उम्मेदवार : बालेन पक्षको भागमा ४० जना

समानुपातिक उम्मेदवार : बालेन पक्षको भागमा ४० जना
रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि

रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि
रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको लागि प्रारम्भिक मतदान पुस १२ र १३ गते

रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको लागि प्रारम्भिक मतदान पुस १२ र १३ गते
रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी को-को ?

रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी को-को ?
गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम

गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए 'जनयुद्ध' का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

