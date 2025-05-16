+
एकता नभएपछि समानुपातिकको सूची बनाउने गृहकार्यमा जुट्यो उज्यालो नेपाल पार्टी

अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १४:०६

१४ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीको अन्य दलसँग एकता प्रयास सफल हुन नसकेपछि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सूची तय गर्ने कार्यमा लागेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौका मेयर बालेन शाह पक्ष, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतसँग एकताका लागि उनेपाले संवाद गरेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेनसँग पक्षसँग एकता गर्न उनेपाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । बालेन रास्वपासँग मिलेपछि पनि त्रिपक्षीय संवाद भएका थिए ।

पदीय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनेपाले समानुपातिकको सूचीलाई अन्तिम रुपम दिन लागेको हो । उनेपाका प्रवक्ता डा. राजु थापाले एकता सम्भव नभएको हुँदा समानुपातिक उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउने कार्य भइरहेको जानकारी गराए ।

थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकता हुन सकेन । हामी हाम्रो दलबाट समानुपातिकका उम्मेदवार हुने नामहरु निश्चित गर्न लागिरहेका छौं ।’

रास्वपासँग एकताका लागि हामी अत्यधिक भएर प्रस्तुत हुँदा पनि उक्त दलका सभापति रवि लामिछानेले एउटा शक्तिलाई अवमूल्यन गरेको हुँदा एकता टरेको उनेपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

रास्वपाबाट एक प्रकारले ‘पोलिटिकल ह्युमलिएसन’ भएको उनले बताए । ‘रविले कुटिल र हेपाहा प्रवृत्ति देखाए । सुरुमा ३० प्रतिशत सहित मिलौं भनेका उनले अहिले ५ प्रतिशत हिस्सेदारी लिने भए आउ भन्न थाले,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आज समानुपातिक सूची बुझाएसँगै देशव्यापी प्रचारमा हामी लाग्छौं ।’

हिजो राति अबेरसम्म पनि एकताका लागि प्रयास भइरहेको थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङले हिजो राति पनि संवाद गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका नाम पेश गर्ने अन्तिम दिन आज तोकेको छ । दलहरूले समावेशीताको आधारमा ११० उम्मेदवाको सूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार सूची
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

१ सय १० सांसद चुन्न दलहरूले कसरी बनाउँदैछन् सूची ?

समानुपातिक उम्मेदवार : बालेन पक्षको भागमा ४० जना

रास्वपामा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट: ब्लू प्रिन्ट संवाद र शून्य समय आज र भोलि

रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारका आकांक्षीको लागि प्रारम्भिक मतदान पुस १२ र १३ गते

रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षी को-को ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

