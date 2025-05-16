+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यी हुन् कांग्रेसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समानुपातिक सांसदका लागि पेस भएकाहरू

कांग्रेसमा सुदूरपश्चिमबाट ११ जनाको नाम पेस भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन १४ पुसमा परेको छ।
  • नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशबाट पेस भएका समानुपातिकतर्फका नामहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराइसकेको छ।
  • सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कांग्रेसले खस आर्य, दलित र थारु जातिका पुरुष र महिलाका गरी ११ जनाको नाम पेस गरेको छ।

१४ पुस, काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आज समानुपातिकतर्पको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । त्यसका लागि केही दलहरू निर्वाचन आयोग पुगेर बन्दसूची बुझाइरहेका छन् भने केही दल भने अझै नाम टुंगो लगाउन नसक्दा छलफलमै छन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि अझै नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। कांग्रेसले सातै प्रदेशबाट पेस भएका नामहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । कांग्रेसमा सुदूरपश्चिमबाट ११ जनाको नाम पेस भएको छ ।

यी हुन् सुदूरपश्चिमबाट पेस भएको समानुपातिकतर्फको सूची
खस आर्य पुरुष –
१) करवीर कार्की – दार्चुला
२) यज्ञनिधि कोइराला – कैलाली
३) दिपेन्द्र बम – बैतडी

खस आर्य महिला
१) विध्या तिमल्सिना- बाजुरा (पिछडिएको क्षेत्र)
२) शान्ति पुजारा – बझाङ
३ प्रसिस महरा – डोटी
४) कल्पना केसी – कञ्चनपुर

दलित पुरुष
१) टेकबहादुर बिक – अछाम

दलित महिला
१) हरिना कामी – डडेल्धुरा

थारु पुरुष
१) तौला राना – कञ्चनपुर

थारु महिला
१) रिता चौधरी – कैलाली

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस प्रदेश समितिले ल्याएको समानुपातिकको सूची अनुमोदन

कांग्रेस प्रदेश समितिले ल्याएको समानुपातिकको सूची अनुमोदन
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु
११ बजे बस्ने भनिएको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेन

११ बजे बस्ने भनिएको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेन
कांग्रेस समानुपातिक उम्मेदवारमा संस्थापन पक्षबाट ६०-४० को भागबन्डा प्रस्ताव

कांग्रेस समानुपातिक उम्मेदवारमा संस्थापन पक्षबाट ६०-४० को भागबन्डा प्रस्ताव
कांग्रेसको कारबाही मिनाहा भए पनि बहालको पद कायम नरहने

कांग्रेसको कारबाही मिनाहा भए पनि बहालको पद कायम नरहने
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै, समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याइने

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै, समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याइने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित