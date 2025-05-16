यी हुन् कांग्रेसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समानुपातिक सांसदका लागि पेस भएकाहरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन १४ पुसमा परेको छ।
- नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशबाट पेस भएका समानुपातिकतर्फका नामहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराइसकेको छ।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कांग्रेसले खस आर्य, दलित र थारु जातिका पुरुष र महिलाका गरी ११ जनाको नाम पेस गरेको छ।
१४ पुस, काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आज समानुपातिकतर्पको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । त्यसका लागि केही दलहरू निर्वाचन आयोग पुगेर बन्दसूची बुझाइरहेका छन् भने केही दल भने अझै नाम टुंगो लगाउन नसक्दा छलफलमै छन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि अझै नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। कांग्रेसले सातै प्रदेशबाट पेस भएका नामहरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । कांग्रेसमा सुदूरपश्चिमबाट ११ जनाको नाम पेस भएको छ ।
यी हुन् सुदूरपश्चिमबाट पेस भएको समानुपातिकतर्फको सूची
खस आर्य पुरुष –
१) करवीर कार्की – दार्चुला
२) यज्ञनिधि कोइराला – कैलाली
३) दिपेन्द्र बम – बैतडी
खस आर्य महिला
१) विध्या तिमल्सिना- बाजुरा (पिछडिएको क्षेत्र)
२) शान्ति पुजारा – बझाङ
३ प्रसिस महरा – डोटी
४) कल्पना केसी – कञ्चनपुर
दलित पुरुष
१) टेकबहादुर बिक – अछाम
दलित महिला
१) हरिना कामी – डडेल्धुरा
थारु पुरुष
१) तौला राना – कञ्चनपुर
थारु महिला
१) रिता चौधरी – कैलाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4