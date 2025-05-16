+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनलाइन रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-२१ का २६  वर्षीय श्रवणकुमार पटेल र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-६ का ४७ वर्षीय विष्णुबहादुर रावल रहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १७:३३

१४ पुस, गुल्मी । नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत अनलाइन रोजगारीको नाममा रकम कमाउन सकिने भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-२१ का २६  वर्षीय श्रवणकुमार पटेल र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-६ का ४७ वर्षीय विष्णुबहादुर रावल रहेका छन् ।

गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुका अनुसार उनीहरू दुवै जना काठमाडौँमा पक्राउ परेका हुन् ।

उनीहरूमाथि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका-३ हाडहाडे बस्ने २९ वर्षीया धनमाया नेपालीले २६ लाख ९६ हजार ६५२ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दिएकी थिइन् ।

सारुका अनुसार सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ परेका दुवै प्रतिवादीलाई गुल्मी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको सारुले बताए ।

ठगी नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नक्कली सुन दिएर ५ लाख ठगी, ४ जना पक्राउ

नक्कली सुन दिएर ५ लाख ठगी, ४ जना पक्राउ
यूएई ‘एजुकेसन स्क्याम’ : कहाँ पुग्यो सीआईबी र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान ?

यूएई ‘एजुकेसन स्क्याम’ : कहाँ पुग्यो सीआईबी र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान ?
क्रोएसिया र न्युजिल्याण्ड पठाउने भन्दै ठगी, २ जना पक्राउ

क्रोएसिया र न्युजिल्याण्ड पठाउने भन्दै ठगी, २ जना पक्राउ
अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै ठगी, पक्राउ परे कन्सल्टेन्सी सञ्चालक

अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै ठगी, पक्राउ परे कन्सल्टेन्सी सञ्चालक
विदेश पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ

विदेश पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ
आठौं पटक समातिएका अनुप : सेनाको पाइलट र पूर्वराजाको भान्जा बनेर करोडौं ठगी

आठौं पटक समातिएका अनुप : सेनाको पाइलट र पूर्वराजाको भान्जा बनेर करोडौं ठगी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित