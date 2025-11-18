+
प्रदूषण मापदण्ड विपरीत काठमाडौंका सवारी, ५६ वटा जाँच्दा ३२ कारबाहीमा

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारीसाधनको अवस्था जाँच गरी दुुरुस्त अवस्थामा राख्न र सवारी चलाउन समेत भनेको छ ।   

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १९:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा प्रदूषण मापदण्ड विपरीत खुलेआम सवारीसाधन गुड्ने गरेको पुष्टि भएको छ।
  • वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको टोलीले ५६ सवारी परीक्षण गर्दा ३२ सवारी कारबाहीमा परेका छन्।
  • कार्यालयले सवारीसाधनको अवस्था जाँच गरी दुुरुस्त अवस्थामा राख्न र सवारी चलाउन भनेको छ।

१४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा प्रदूषण मापदण्ड विपरीत खुलेआम सवारीसाधन गुड्ने गरेको पाइएको छ ।

वातावरण विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट संयुक्त खटिएको टोलीले आज गरेको जाँचमा यो पुष्टि भएको हो । कुल ५६ सवारी परीक्षण गर्दा मापदण्ड भन्दा बढी धुँवा फाल्ने ३२  सवारी कारबाहीमा परेका हुन् ।

ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको एयरपोर्ट गेट सडकमा गरिएको चेकिङमा समेत ३२ सवारी कारबाहीमा परेका छन् ।

उता, कीर्तिपुरमा गरिएको जाँचमा ५६ सवारीमध्ये ३२ मापदण्डमा फेल भएको देखिएको छ । मापदण्ड भन्दा बढी धुवाँ फाल्ने सवारी चलाउँदा वायु प्रदूषण बढ्ने र यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत हुने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सवारीसाधनको अवस्था जाँच गरी दुुरुस्त अवस्थामा राख्न र सवारी चलाउन समेत भनेको छ ।

कारबाही ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदूषण मापदण्ड सवारीसाधन
प्रतिक्रिया

