नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा सबै नयाँ अनुहार (नामावली)

यसअघि मन्त्री तथा सांसद भएकालाई समानुपातिकमा नराख्ने निर्णय गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पेस गरेको सूचीमा सबै नयाँ अनुहारलाई राखेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते ८:०६

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरू (बन्दसूची)मा सबै नयाँ अनुहारलाई राखेको छ ।

यसअघि संघ र प्रदेशमा सांसद बनिसकेकाहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने नीति अनुसार नेकपाले सबै नयाँ अनुहारलाई समेटेको हो ।

खर्स आर्यको महिलातर्फ करुणा बस्नेत पहिलो नम्बरमा र पुरुषतर्फ प्रमेश हमाल पहिलो नम्बरमा छन् ।

आदिवासी जनजाति दीपक जंगम, भीमकुमारी बुढा, परशुराम तामाङ, दिलीप प्रजापति, मंगलसिंह प्रजालगायत छन् ।

मधेशीतर्फ तारा महतो, रामसखी देवी, जगिकुमार बरबरिया यादव, सुरेन्द्रकुमार जयसवाल लगायत छन् ।

दलिततर्फ गीता गहतराज, पार्वती विक, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, डा.मित्र परियार लगायत छन् ।

थारु समुदायबाट निशा चौधरी, अञ्जु दहित, भवनकुमार थारु, रामअवतार थारु लगायतको नाम माथिल्लो क्रममा छ ।

यसैगरी मुस्लिमतर्फ केसर जहा भन्ने सकिना मुस्लिम, जरिना बेगम जार्मिया खातुन, कमरुल नशा, ताज मोहम्मद मियाँको नाम छ ।

खस आर्य (महिला)

करुणा बस्नेत

उमा अधिकारी

सीता दाहाल

पञ्चा सिंह

निशा न्यौपाने

कमला नहर्की

गंगा खड्का बोगटी

निर्मला साउद

दिलकुमारी पन्त

मञ्जु कोइराला

उषाकुमारी पोख्रेल

भगवती नेपाल

इन्दिरा ढुंगाना

जयानन्द कार्की रावल

ज्ञानु आचार्य

यमुना गुरागाईं

सावित्री पोखरेल

खस आर्य (महिला)

प्रमेशकुमार हमाल

महेन्द्रबहादुर कार्की

प्रेम बयक

नहेन्द्र खड्का

जितेन्द्र दाहाल

सुजाता काफ्ले

डम्बरबहादुर क्षेत्री

विनोद कटुवाल

राममणी पोख्रेल

तीर्थबहादुर बुढा

विष्णु लम्साल

भीमबहादुर भण्डारी

कृष्णबहादुर बुढा

गोविन्दराज पौडेल

विष्णुप्रसाद खनाल

आदिवासी जनजाति

दिपक जंगम

भिमकुमारी बुढा

सोमती गुरुङ

सर्मिली लामा

ममता राजवंशी

अञ्जिता श्रेष्ठ

विष्णुकुमारी थापामगर

मेनुका थुलुङ

सुनिता बुढामगर

निर्मला श्रेष्ठ

रामदेवी तामाङ

सुनिता घले

सीता श्रेष्ठ

सोनम लामा शाक्य

नलिनी सिं

सविता तामाङ

जमुना गइजु

कल्पना लिम्बु

परशुराम तामाङ

दिलिप प्रजापती

झक्कुप्रसाद घर्ती

कृष्णकुमार राई

बेखानसिंह तमु

पासाङ शेर्पा

भरतकुमार श्रेष्ठ

वीरबहादुर बुढाथोकी

दंगध्वज खोयाहाङ

शेरबहादुर तामाङ

मंगलसिंह प्रजा

जेतबहादुर पुन

रुकुम पाख्रिन

रहलसिंह तामाङ

डा.पुष्पराज कर्णिकार

मधेशी

तारा महतो

रामसखी देवी

सुनितादेवी यादव

पुर्णा बुढा झा

जयरानी सहनी

पुनम जैसवाल

संगीतादेवी यादव

सुधा सिं

कल्पनाकुमारी यादव

जगिकुमार बरबरिया यादव

सुरेन्द्रकुमार जयसवाल

घनश्यामप्रसाद रजक

किसुन मण्डल

श्रीप्रसाद साह

कमलराय यादव

छेदी रजक

अभिमन्यु यादव

अरविन्द दास

दलित

गीता गहतराज

पार्वती विक

विनिता विक

रेखा राम

शारदा दमै

तारा विश्वकर्मा

सुमरियादेवी पासवान

कमला ज्ञवाली सिर्पाइली

गणेशबहादुर विश्वकर्मा

डा.मित्र परियार

शरद रसाईली

शंकर दुलाल

ठाकुरकुमार विक

कृष्ण नेपाली

गोपाल परियार

थारु

निशा चौधरी

अञ्जु दहित

सस्मति चौधरी

उषाकुमारी चौधरी

भवनकुमार थारु

रामअवतार थारु

लक्षबहादुर चौधरी

मुस्लिम

केसर जहा भन्ने सकिना मुस्लिम

जरिना वेगम

जार्मिया खातुन

कमरुल नशा

ताज मोहम्मद मियाँ

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समानुपातिक उम्मेदवार
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
