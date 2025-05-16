हनीट्रयाप काण्ड : फिरौती असुलेर विनोदको हत्यामा संलग्न ३ जनालाई जन्मकैद

१५ पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । ‘हनी ट्रयाप’मा पारेर काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय विनोद खड्गीको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय भएको छ भने तीनजनाले सफाइ पाएका छन् ।
घटनाका मुख्य अभियुक्त सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका–२ घर भई हाल मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–९ बस्ने मनिषा महत, महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–६ घर भई हाल भक्तपुर कौशलटार बस्ने आशिष पासवान र बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौं कोटेश्वर बस्ने प्रतीक गौतमलाई जन्मकैद फैसला भएको हो ।
सोमबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् ।
कार्कीका अनुसार रोशनी महत, सञ्जय खत्री, मेनुका महत र दिपेश पौडेलले भने सफाइ पाएका छन् ।
जन्मकैद सजायँ पाएकाहरुबाट २–२ लाख रुपैयाँका दरले पीडितलाई भराउन पनि अदालतले भनेको छ । उनीहरुबाट जनही २८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने आदेश पनि अदालतले दिएको छ ।
यो प्रकरणमा मतियारको रुपमा मुद्दा चलाइएका काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिका–५ का सरिन घिमिरेलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनलाई सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ । यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका अंशु खान र शिवम सिं राजपुत फरार छन् ।
अपहरणपछि हत्या
काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–५ मा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आएका खड्गीलाई उक्त समूहले २०८१ असोज ५ गते राति अपहरण गरी फिरौती रकम असुलेर हत्या गरेका थिए ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–२ घर भई मध्यपुर थिमीमा बस्ने २१ वर्षीया मनिषा महतले भारतीय र नेपाली नागरिकसँग मिलेर कीर्तिपुरका विनोदको हत्या गराएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मनिषा, अंशु, शिवम, सरिन र रिकेशले फिरौतीको योजना बनाएर विनोदलाई नागरिकता बनाउन जान सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै बोलाएर सुरुमा रक्सी खुवाएका थिए । त्यसपछि हातखुट्टा बाँधेर फिरौतीका लागि बार्गेनिङ गरेका थिए । सुरुमा ३० लाख रुपियाँ फिरौती माग गरिएको थियो । पछि मनिषाले नै १० लाख भए हुने भन्न थालिन् ।
विनोदले भने आफूसँग त्यति पैसा नभएकाले पाँच लाख दिन तयार रहेको बताए । आफ्नोमा काम गर्ने कर्मचारीलाई फोन गरी पाँच लाख रुपियाँ लिई भक्तपुर राधेराधेमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडि बोलाएर अपहरणमा संलग्न टोलीका सदस्यलाई रकम बुझाउन लगाएका थिए ।
फिरौती रकम लिइसकेपछि पोल खुल्ने डरले असोज ५ गते राति कुटपिट गरी हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
हात, खुट्टामा डोरीले बाँधी, भक्तपुरको गुण्डुमा लगेर छातीलगायत संवेदनशील अंगमा इँट्टाले हानी हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो । हत्यापछि शवलाई उनीहरुले पाँचखाल–८ स्थित ४९ किलोमा लगेर फालेका थिए ।
विनोदको हत्यापछि असोज ६ गते अंशुले मनिषालाई १ लाख, प्रतीकलाई १० हजार, आशिषलाई २० हजार र अंशुकी दिदी रोशनी महतलाई ५० हजार गरी एक लाख ८० हजार रकम बाँडेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अनुसन्धानकै क्रममा मनिषाले भारतीय नागरिकसँग मिलेर भारतमा पनि लुटपाट गरेको खुलेको थियो ।
भारतमा पनि लुटपाटमा संलग्न
अंशु खान र शिवमसँग मिलेर तीन महिना अगाडि ग्रेटर नोयडामा तुसार भन्ने व्यक्तिलाई कुटपिट गरेर १ लाख ५० हजार असुलेको पाइएको अनुसन्धानमा संलगन एक अधिकृतले बताए ।
भारतबाट नेपाल फर्किएपछि पनि धनी व्यक्तिलाई ‘हनी ट्र्याप’मा पार्ने र रकम लुट्ने काममा उनी संलग्न भएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4