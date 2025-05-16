हत्यामा जन्मकैद सुनाइएका व्यक्ति ११ वर्षपछि पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१२ बस्ने गुलाब भनिने गुलाम खाँलाई ११ वर्षपछि हत्या कसुरमा पक्राउ गरिएको छ।
- खाँले २० चैत २०७१ मा जग्गा कारोबारको विवादमा तिरथराम यादवको हत्या गरेका थिए।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी दीपक पातलीले खाँलाई गुलेरियाबाट पक्राउ गरिएको बताए।
२९ मंसिर, काठमाडौं । हत्या कसुरमा जन्मकैद सुनाइएका व्यक्ति ११ वर्षपछि पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–१२ बस्ने गुलाब भनिने गुलाम खाँ छन् । उनलाई गुलेरियाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कर्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी दीपक पातलीले बताए ।
जग्गा कारोबारको क्रममा लेनदने विवाद भएपछि खाँले २० चैत २०७१ मा तिरथराम यादवको हत्या गरेका थिए । हत्याको कसुरमा अदालतले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4