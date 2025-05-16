पपस्टार बियोन्से अर्बपति घोषित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पपस्टार बियोन्से अमेरिकी आर्थिक पत्रिका फोर्ब्सले आधिकारिकरुपमा अर्बपति घोषित गरेकी छिन्।
- बियोन्सेको कूल सम्पत्ति २.५ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ र उनी पाँचौं संगीतकर्मी हुन् जसले अर्बपति सूचीमा स्थान पाए।
- उनको सन् २०२३ को रेनासा विश्व सांगीतिक भ्रमणले लगभग ६०० मिलियन डलर कमाएको छ।
काठमाडौं । पपस्टार बियोन्से आधिकारिकरुपमा अर्बपति घोषित भएकी छन् । अमेरिकी आर्थिक पत्रिका फोर्ब्सले यी विश्वचर्चित गायिकालाई सूचीमा सामेल गरिएको जनाएको छ ।
अर्बपतिको सूचीमा समावेश हुने बियोन्से पाँचौ संगीतकर्मी हुन् । उनका पति तथा हिपहप स्टार जे-जेड पनि सन् २०१९ मा अर्बपतिको सूचीमा सामेल भैसकेका छन् ।
सूचीमा रहेका अन्य संगीतकर्मीमा रिहाना, ब्रुस स्प्रिंगस्टीन र टेलर स्विफ्ट छन् । बियोन्सेको कूल सम्पत्ति २.५ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ ।
यस महिनाको सुरुमा, फोर्ब्सले बियोन्सेको कुल सम्पत्ति ८०० मिलियन डलर अनुमान गरेको थियो र वर्षौंको सफलता पछि पहिलो पटक उनले अर्बपतिको सीमा पार गर्ने भविष्यवाणी गरेको थियो ।
सन् २०२३ मा उनको रेनासा नामक विश्व सांगीतिक भ्रमणले लगभग ६०० मिलियन डलर कमायो, जसले गर्दा उनी टेलर स्विफ्टसँगै विश्वकै सबैभन्दा ठूला पप संगीत आइकनहरू मध्ये एक बनिन् ।
बियोन्सेले कन्सर्ट प्रस्तुतिबारेको फिल्म निर्माण गरिन्, जुन ७ वर्षमा उनको पहिलो एकल भ्रमण थियो र एएमसी थिएटर चेनसँगको सम्झौता मार्फत यसलाई सिधै वितरण गरिन्, जसले गर्दा उनले फिल्मको ४४ मिलियन डलर विश्वव्यापी बक्स अफिस कमाइको लगभग आधा हिस्सा कमाएकी थिइन् ।
फोब्र्सको अनुमान अनुसार उनको काउब्वाय कार्टर भ्रमणले कुल ४०० मिलियन डलरभन्दा धेरै मूल्यको टिकट र ५० मिलियन भन्दा बढी सामानहरू बिक्री गरेको थियो ।
ब्लूमबर्गले गायिका सेलेना गोमेजलाई पनि अर्बपतिको सूचीमा सामेल गरेको छ तर फोब्र्सले यो तथ्यांकलाई मान्यता दिएको देखिँदैन ।
