यसरी मनाइयो तमु ल्होसार (तस्वीरहरू)

पर्वका अवसरमा काठमाडौंमा गुरुङ समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसहित झाँकी र जुलुस निकालेका छन् । जुलुस टुँडिखेलमा पुगेर कार्यक्रममा परिणत भएको छ ।

चन्द्रबहादुर आले
२०८२ पुष १५ गते १२:२२

१५ पुस, काठमाडौं । गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज तमु ल्होसार पर्व मनाइरहेका छन् ।

ल्हो को अर्थ ‘वर्ष’ र ‘सार’को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होसार’ भनिएको हो । तमु ल्होसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रुपमा मनाउने गर्छन् ।

आज देशैभर यो पर्व मनाइएको छ । पर्वका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । पर्वका अवसरमा काठमाडौंमा गुरुङ समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानसहित झाँकी र जुलुस निकालेका छन् । जुलुस टुँडिखेलमा पुगेर कार्यक्रममा परिणत भएको छ ।

तमु ल्होसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ । गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वतलगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुसमा यो पर्व मनाउने गरिएको हो । यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ ।

          

तमु ल्होसार
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

