न्यु डायमन्ड एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा

१५ पुस, काठमाडौं । न्यु डायमन्ड महिला भलिबल टोली नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ लगातार तीन खेल जितेर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मंगलबार भएको समूह ‘ए’ अन्तर्गतको खेलमा एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै न्यु डायमन्ड समूहविजेता बनेर अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको हो ।
न्यु डायमन्डले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई २५-२१, २५-१५ र २५-१४ ले पराजित गर्यो ।
न्यु डायमन्डले यसअघि चुली युवा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पनि सोझो सेटमा हराएको थियो ।
