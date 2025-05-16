+
विराटनगर पुगेर गृहमन्त्रीले दिए चुनावी सुरक्षाबारे सरकारी धारणा

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन् । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते २०:३१

  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
  • मन्त्री अर्यालले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
  • अर्यालले मोरङको नेपाल-भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निरीक्षण गरी सुरक्षा फौजका लागि प्रयास गरिने जानकारी दिनुभयो।

१५ पुस, विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।

मंगलबार मोरङको विराटनगर पुगेका मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई सुदृढीकरण गरिनु पर्छ भन्ने प्रमुख मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री अर्याल बुधबार हुने कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि मंगलबार विराटनर पुगेका हुन् ।

मोरङस्थित बुधनगरमा सन् २०२० बाट संचालनमा आएको नेपाल-भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिलेको सरकारको अर्को प्रमुख कार्यभार भनेको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसँगै घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना कुनै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान र सुरक्षित हुन नसक्ने बताउँदै उनले गृह प्रशासनले अहिले शान्ति सुरक्षा केन्द्रित भएको पनि बताए ।

एक सय २९ बिगाहामा फैलिएको एकीकृत जाँच चौकीमा छुट्टै सुरक्षा फौजको लागि भएको मागका सम्बन्धमा त्यसमा सरकारको ध्यानाकार्षण भएकोसमेत उनले बताए ।

त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग कुरा गरेर सुरक्षा फौजका लागि प्रयास गरिने समेत बताए ।

अर्यालले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको जेनजी आन्दोलनपछि खरानी भएर पुन:मर्मत गरी सेवा सुरु गरेको भवनको पनि निरीक्षण गरेका छन् ।

ओमप्रकाश अर्याल
