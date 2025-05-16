विराटनगर पुगेर गृहमन्त्रीले दिए चुनावी सुरक्षाबारे सरकारी धारणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, विराटनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन् ।
मंगलबार मोरङको विराटनगर पुगेका मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई सुदृढीकरण गरिनु पर्छ भन्ने प्रमुख मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री अर्याल बुधबार हुने कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि मंगलबार विराटनर पुगेका हुन् ।
मोरङस्थित बुधनगरमा सन् २०२० बाट संचालनमा आएको नेपाल-भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
अहिलेको सरकारको अर्को प्रमुख कार्यभार भनेको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसँगै घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।
शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना कुनै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान र सुरक्षित हुन नसक्ने बताउँदै उनले गृह प्रशासनले अहिले शान्ति सुरक्षा केन्द्रित भएको पनि बताए ।
एक सय २९ बिगाहामा फैलिएको एकीकृत जाँच चौकीमा छुट्टै सुरक्षा फौजको लागि भएको मागका सम्बन्धमा त्यसमा सरकारको ध्यानाकार्षण भएकोसमेत उनले बताए ।
त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय तथा कार्यालयसँग कुरा गरेर सुरक्षा फौजका लागि प्रयास गरिने समेत बताए ।
अर्यालले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको जेनजी आन्दोलनपछि खरानी भएर पुन:मर्मत गरी सेवा सुरु गरेको भवनको पनि निरीक्षण गरेका छन् ।
