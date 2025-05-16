अब हरेक राष्ट्रवादी र अभियान्ता खोजेर पार्टीमा ल्याउनुपर्छ : विक्रम पाण्डे

१६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले अब हरेक राष्ट्रवादी समूहलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच भएको एकता घोषणा सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
साथै, उनले देश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरूलाई एक हुनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
‘नेपाल अधिराज्यभर, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रवादीहरूले जित्नुपर्ने लडाईंमा छौं । यो पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कार्यकर्तालाई उचो मनोबल दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
राप्रपा र राप्रपा नेपाल एउटै नदीको दुईवटा भंगालोमा पसेको र अब एक ठाउँमा आइसकेको टिप्पणी पाण्डेले गरे ।
‘मलाई थाहा छ, जिल्ला जिल्लामा पार्टी चलाएर बस्न निकै गाह्रो भएको छ । अहिलेसम्म पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिनुभएको छ । हामीले अहिलेसम्म केही गर्न सकेका छैनौं,’ पाण्डेले भने, ‘यतिमात्रैले पुगेको छैन । यो त हामीसँगै थियो । एउटा नदीको दुईवटा भंगालो भएको थियो, त्यहाँ गएर मिसियौं । अब हामी हरेक राष्ट्रवादी समूह, अभियान्ता खोजेर उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीमा ल्याउनुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4