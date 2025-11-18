+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनाव सर्नु हुँदैन, सरकार फेरिनु हुँदैन: बाबुराम भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निर्धारित समयमै चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन्।
  • डा. भट्टराईले यही सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्ने अठोट गर्न सरकार, सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

१६ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्धारित समयमै चुनाव हुनुपर्ने बताएका छन् । यही सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अठोट गर्न उनले सरकार, सबै राजनीतिक दल र नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।

शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य शीर्षकमा उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले यही सरकारले निर्धारित मितिमै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘चुनाव हुँदैन, तयारी पुगेको छैन जस्ता कुरा गरेर अब हुँदैन । यो सरकारले २१ फागुनमा चुनाव गराउन सक्छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा तोकिएको समयमै चुनाव हुनुपर्छ । अन्यथा सोच्नु हुँदैन । यही नेतृत्व सक्षम छ,’ भट्टराईले भने ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका भट्टराईले आजित हैरान भएँ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति मानवीय स्वभावजन्य भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि दलदेखि जेनजीका विभिन्न समूहले आजै छोड भोलि नै छोड भन्ने गरेको भन्दै आफू आजित र हैरान भएको बताएकी थिइन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘म अहिले कुनै पार्टीमा छैन, वैकल्पिक धारका सबैले अभिभावक भन्नुहुन्छ’

‘म अहिले कुनै पार्टीमा छैन, वैकल्पिक धारका सबैले अभिभावक भन्नुहुन्छ’
गोरखा–२ मा बाबुरामलाई उठाउने प्रलोपाको निर्णय, के गर्लान् बाबुराम ?

गोरखा–२ मा बाबुरामलाई उठाउने प्रलोपाको निर्णय, के गर्लान् बाबुराम ?
दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक भविष्य : युवा, प्रविधि र समावेशी विकास

दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक भविष्य : युवा, प्रविधि र समावेशी विकास
कोशीका दुई नेताले छाडे बाबुरामको साथ

कोशीका दुई नेताले छाडे बाबुरामको साथ
भारत भ्रमणमा जाँदै डा. बाबुराम भट्टराई

भारत भ्रमणमा जाँदै डा. बाबुराम भट्टराई
प्रलोपा : वैकल्पिक राजनीतिमा बाबुरामको अर्को प्रयोग

प्रलोपा : वैकल्पिक राजनीतिमा बाबुरामको अर्को प्रयोग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित