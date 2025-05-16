+
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानबारे दुई विभागबीच समझदारी अद्यावधिक

दुई विभागबीच २१ कात्तिक २०८१ मा भएको समझदारी अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जनाएको छ ।

२०८२ पुष १६ गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबीच २१ कात्तिक २०८१ मा भएको समझदारी अध्यावधिक गरिएको छ।
  • समझदारी अनुसार अनुसन्धान क्रममा बरामद सम्पत्ति यथाशीघ्र व्यवस्थापन विभागलाई उपलब्ध गराइने छ।
  • अनुसन्धान विभागले १४ करोड ९७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

१६ पुस, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबीच भएको समझदारी अध्यावधिक गरिएको छ ।

दुई विभागबीच २१ कात्तिक २०८१ मा भएको समझदारी अद्यावधिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समझदारी अनुसार कानुनी प्रावधान बमोजिम दुवै निकायले एकापसमा कार्यात्मक सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्दै आपसी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको विभागले जनाएको छ ।

समझदारी अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान क्रममा बरामद भएका, रोक्का राखिएका वा नियन्त्रणमा लिएका सम्पत्ति तथा साधन यथाशीघ्र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई उपलब्ध गराइने छ ।

ती सम्पत्ति तथा सामान अदालतको आदेश/फैसला तथा कानुन अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सहमतिपछि अनुसन्धान विभागले हालसम्म अनुसन्धान क्रममा बरामद भएको, रोक्का तथा धरौटी राखिएको १४ करोड ९७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन विभागको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । उक्त रकमको अभिलेख दुवै विभागमा अध्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग समझदारी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
