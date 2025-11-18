+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘एक्लो’ को विकडेज शोमा कटौती, आइतबार शो संख्या कति छ ?

१२४ वटा शोजबाट रिलिज भएको यो फिल्मको आइतबार शोज संख्या ८१ मात्र छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रदीप खड्का स्टारर फिल्म ‘एक्लो’ को विकडेज शोज संख्या १२४ बाट घटेर आइतबार ८१ पुगेको छ।
  • फिल्म ‘एक्लो’ को सप्ताहन्त कमाइबारे बक्सअफिस विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
  • निर्माताले ‘एक्लो’ को सिक्वेल ‘राइज अफ द कल्की’ बन्ने संकेत दिएका छन्।

काठमाडौं । प्रदीप खड्का स्टारर फिल्म ‘एक्लो’ को विकडेज शोजमा कटौती देखिएको छ । १२४ वटा शोजबाट रिलिज भएको यो फिल्मको आइतबार शोज संख्या ८१ मात्र छ ।

सप्ताहन्तमा औषत शो पाएको फिल्मको शोज संख्या आइतबारदेखि सुरु हुने विकडेजमा कमी देखिएको हो । फिल्मको सप्ताहन्त कमाइबारे बक्सअफिसको विवरण आइसकेको छैन ।

अभिनेता खड्का, बेलायती अभिनेता जेमी बेकन, सुनिल थापा, बेनिशा हमाल स्टारर फिल्मको शोज संख्या ३ दिनमै गिरावट हुनु अनपेक्षित हो ।

प्रदीप शाही निर्देशित फिल्मलाई प्रचारप्रसारको क्रममा ‘साइन्स फिक्सन’ भनिएको छ । निर्माताले फिल्मको अन्त्यमार्फत सम्भावित सिक्वेलतर्फ संकेत गर्दै ‘राइज अफ द कल्की’ बन्ने बताएका छन् ।

‘एक्लो’ लाई अब बक्सअफिसमा उकालो लाग्न कुनै जादूको खाँचो पर्नेछ । त्यो जादू भनेको बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’ मै टिकेको छ । पछिल्लो समय प्रदीपले अभिनय गरेका पिताम्बर र एक्टर टेक वन बक्सअफिसमा असफल रहे । त्यसकारण पनि, उनको लागि हिट फिल्मको खाँचो छ ।

एक्लो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?
न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी

न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी
प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक
प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर साइन्स-फिक्सन ‘एक्लो’ को पोस्टर सार्वजनिक
फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी

फिल्म ‘एक्लो’ मा द्रोणको भूमिकामा देखिए डीसी
प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक

प्रदीप खड्का स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को टिजर सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित